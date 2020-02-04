На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, в понедельник, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.



"По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, с начала текущих суток, 3 февраля, зафиксировано пять нарушений режима тишины со стороны боевиков, которые в ходе обстрелов продолжали использовать в том числе и запрещенное минскими соглашениями вооружение. Они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и других гранатометов, минометов, крупнокалиберные пулеметы.



"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия", - сообщили в украинском военном ведомстве.

