В Китае сообщили о прорыве в лечении коронавируса

Китайские биологи и медики придумали способ диагностировки и лечения коронавируса. Метод предполагает использование искусственного белка для защиты клеток организма от атак вируса 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 3 января.



Отмечается, что ученым удалось защитить культуру клеток от атак вируса 2019-nCoV, используя копии рецепторов АСЕ2. Их возбудитель пневмонии использует для проникновения внутрь жертв.



"У подобной терапии есть один возможный побочный эффект - белок ACE2 тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, недавние опыты на мышах показывают, что добавление копий ACE2 в их кровоток не сказалось на их жизнедеятельности. Все это говорит о том, что этот белок можно использовать как для терапии, так и для диагностики новой болезни", - пишут исследователи.



Вирус 2019-nCoV, вызывавший текущую вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих, используя рецепторы ACE2. Так ученые называют особые белковые выросты на поверхности клеток, которые организм использует для передачи и получения различных химических сигналов. Возбудители болезней часто используют подобные структуры для прикрепления к поверхности заражаемых клеток и проникновения внутрь них.



Белок ACE2, как выяснили ученые уже достаточно давно, играет важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя атипичной пневмонии, близкого 2019-nCoV. После того как возбудитель новой вспышки пневмонии начал распространяться по Китаю, биологи задумались о том, можно ли использовать данное свойство для борьбы с этим вирусом.



Исследователи из Второго военно-медицинского университета Шанхая и Шанхайского университета транспорта проверили эту гипотезу на практике. Для этого ученые синтезировали искусственный аналог молекул ACE2, соединив этот белок с "шаблоном" антитела класса IgG1, что сделало его более стабильным.



Работу этого вещества биологи проверили на культурах человеческих раковых клеток. Ученые пытались заразить их при помощи искусственного вируса, состоящего из того участка оболочки 2019-nCoV, который соединяется с ACE2, а также фрагментов ВИЧ и других патогенов, заставляющих клетку светиться при заражении. Как показали эти опыты, синтетическая версия ACE2 успешно предотвратила проникновение вируса в эти клетки, что открывает дорогу для создания лекарства на базе этого белка.

