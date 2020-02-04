Китайский фондовый рынок упал на 8% из-за коронавируса

Стоимость акций на китайском фондовом рынке после открытия сразу упала на 8% из-за коронавируса, который привел к сотням смертей.



Об этом сообщает Bloomberg.



"Китайский фондовый рынок открылся с результатом, которого больше всего опасались инвесторы. Стоимость акций упала на 8%, от железной руды до нефти. Юань также потерял позиции к доллару", - говорится в сообщении.



До открытия торгов китайские чиновники "влили" на рынок добавочную ликвидность и призвали сохранять спокойствие, чтобы избежать паники на рынке. Однако, их попытки стабилизировать рынок не стали успешными.



Индекс CSI 300, который показывает результаты деятельности трехсот крупнейших компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 7,9%. Таким образом индексы показали самое резкое снижение с 2015 года.



Стоимость контрактов на поставки сырья упали на около 8 процентов.



В целом доходность китайских государственных облигаций со сроком на 10 лет упала до минимума с 2014 года.



Более того, китайский юань потерял около 1% к доллару, и перевалил за отметку 7 по отношению к американской валюте.



Отмечается, что главной причиной падения на китайской бирже связывают со вспышкой смертельного коронавирус.

