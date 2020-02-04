Украина за год сократила импорт из России на 15%

Объем украинского импорта товаров из России уменьшился в 2019 году на 15,3%, или на 1,2 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ. "Импорт товаров за год вырос на 7,1% (в 2018 году - на 13,6%), его объемы составляли 60,1 млрд долл. США. В географическом разрезе в номинальном измерении больше всего вырос импорт из стран Азии (на 2,7 млрд долл. США или на 21,2%) и стран ЕС (на 2,1 млрд долл. США или на 10,3%).



Доля стран Азии в общем импорте увеличилась с 22,5% до 25,5%, а доля стран ЕС возросла с 36,7% до 37,8%. Объем импорта из России уменьшился на 1,2 млрд долл. США, или на 15,3%, а его доля в общем импорте снизилась с 14,3% до 11,3%", - говорится в сообщении.



Импорт, как указано, рос за счет неэнергетического импорта на 11,8% (в 2018 году - на 13,3%), в основном благодаря импорту машиностроения (на 21,0%). В то же время энергетический импорт уменьшился на 7,6% (в 2018 году вырос на 14,2%).



Также указано, что вырос импорт:



продовольственных товаров - на 13,5% (в 2018 году - на 17,7%);

промышленных изделий - на 20,5% (в 2018 году - на 21,1%);

продукции химической промышленности - на 4,2% (в 2018 году - на 9,0%);

черных и цветных металлов - на 2,4% (в 2018 году - на 19,3%).



