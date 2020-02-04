НБУ упростил порядок раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины упростил порядок раскрытия банковской тайны. Регулятор выполнил норму нового закона, принятого Верховной Радой.



Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба НБУ.



Так, НБУ привел требования раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", принятого 31 октября 2019 года.



Согласно сообщению на сайте центробанка в понедельник, соответствующим законом были внесены изменения, в частности, в ст.62 закона "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.



"Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках", – отметил центробанк, добавив, что с этой целью были упорядочены нормы правил раскрытия банковской тайны.



Соответствующие изменение внесены постановлением правления НБУ от 31 января 2020 года №13 "Об утверждении Изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны", которое опубликовано на сайте центробанка и вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

