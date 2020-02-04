Рада уволила министра развития общин и территорий

Верховная Рада Украины во вторник, 4 февраля, проголосовала за увольнение с должности министра развития общин и территорий Алены Бабак. За соответствующее решение высказались 266 депутатов. Таким образом нардепы поддержали соответствующий проект постановления.



"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: уволить Бабак Алену Валерьевна с должности министра развития общин и территорий Украины", - сказано в документе.



Алена Бабак была назначена на эту должность в конце августа 2019 года. До того она была народным депутатом 8 созыва из фракции Самопомич. 16 января стало известно, что Алена Бабак написала заявление об отставке по собственному желанию. В тот же день СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьером – министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

