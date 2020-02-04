Ученые доказали смертельную опасность мяса

В Северо-Западном университете США ученые доказали смертельную опасность употребления в пищу мяса. Об этом сообщает EurekAlert!.



Ученые провели исследование, собрав и проанализировав данные 29 682 человек. В опросе приняли участие респонденты, средний возраст которых составлял 53,7 года. Отмечается, что 44,4% из них составляли мужчины.



Респонденты предоставили данные о своем ежедневном рационе. Оказалось, что

употребление двух порций красного, обработанного мяса или мяса птицы в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7%.



Даже при исключении из рациона рыбы и птицы, две порции красного мяса в неделю связаны с повышением риска смерти на 3% вне зависимости от причин.



Ученые отметили, что мясо повышает риск развития смертельно опасных болезней и нарушений сердечно-сосудистой системы. Они призывают отказаться от переработанного мяса, колбасных изделий и жареной курицы.

