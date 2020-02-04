Гончарук в пятницу отчитается в Раде

Премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 7 февраля, во время часа вопросов к правительству представит промежуточный отчет работы Кабинета министров.



Об этом информировал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.



На вопрос, когда ждать отчета правительства, Корниенко ответил: "До 14-го февраля. Но у нас там не пленарная неделя ... Дмитрий Александрович (Разумков - ред.) вчера предлагал такую ​​модель, чтобы в пятницу также министр Оржель, которого мы пригласили, рассказал нам о платежках, а премьер-министр 20 минут посвятил промежуточному отчету. Потому что это промежуточный отчет, он не имеет там четкой формы, но обязательно нужно заслушать".



Он отметил, что во вторник на заседании Верховной Рады также будет присутствовать премьер-министр, но возможности задать ему вопрос не будет, поскольку он только представит кандидатуру нового вице-премьер - министра развития громад и территорий.



