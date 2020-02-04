Подавляющее количество жертв коронавируса в Китае - пожилые люди
Среди умерших от коронавируса 2019-nCoV в Китае 80% жертв были пожилые люди.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заместителя директора Государственной администрации здравоохранения Китая Цзяо Яхуй.
«Из 425 подтвержденных случаев смерти в Китае 80% жертв были старше 60 лет, а 75% жертв имели определенную форму основного заболевания», - говорится в сообщении.
Самому младшему инфицированному был всего месяц.
Как отмечается, две трети от общего количества погибших - мужчины.
Коэффициент смертности от коронавируса г.Уханя в Китае составляет 2,1%. В провинции Хубэй, эпицентре вспышки, показатель составляет 3,1%. Всего на провинцию Хубэй приходится 97% всех смертей.
Цзяо объяснил высокую смертность в этой провинции большим количеством тяжелых случаев, а также начальным отсутствием больничных коек для лечения пациентов.
Среднее время, необходимое для полного выздоровления пациента, составляет 9 дней. Однако в провинции Хубэй время выздоровления - больше на 20 дней.
Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки количество умерших от коронавируса возросло до 427 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20606.
В то же время, по данным комитета, после выздоровления из больниц выписаны 632 человека.
По информации CNN, существует по меньшей мере 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в более чем 25 странах и на территориях, находящихся за пределами материкового Китая.
Во вторник в Бельгии был подтвержден первый случай коронавирусной инфекции - заболевание выявлено у одного из 9 бельгийцев, которые были эвакуированы из Китая в течение прошедших выходных.
Ватикан направит респираторы в провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь, наиболее пострадавшие от коронавируса.