Подавляющее количество жертв коронавируса в Китае - пожилые люди

Среди умерших от коронавируса 2019-nCoV в Китае 80% жертв были пожилые люди.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на заместителя директора Государственной администрации здравоохранения Китая Цзяо Яхуй.



«Из 425 подтвержденных случаев смерти в Китае 80% жертв были старше 60 лет, а 75% жертв имели определенную форму основного заболевания», - говорится в сообщении.



Самому младшему инфицированному был всего месяц.



Как отмечается, две трети от общего количества погибших - мужчины.



Коэффициент смертности от коронавируса г.Уханя в Китае составляет 2,1%. В провинции Хубэй, эпицентре вспышки, показатель составляет 3,1%. Всего на провинцию Хубэй приходится 97% всех смертей.



Цзяо объяснил высокую смертность в этой провинции большим количеством тяжелых случаев, а также начальным отсутствием больничных коек для лечения пациентов.



Среднее время, необходимое для полного выздоровления пациента, составляет 9 дней. Однако в провинции Хубэй время выздоровления - больше на 20 дней.



Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки количество умерших от коронавируса возросло до 427 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20606.



В то же время, по данным комитета, после выздоровления из больниц выписаны 632 человека.



По информации CNN, существует по меньшей мере 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в более чем 25 странах и на территориях, находящихся за пределами материкового Китая.



Во вторник в Бельгии был подтвержден первый случай коронавирусной инфекции - заболевание выявлено у одного из 9 бельгийцев, которые были эвакуированы из Китая в течение прошедших выходных.



Ватикан направит респираторы в провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь, наиболее пострадавшие от коронавируса.

