Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе общения с председателем нижней палаты (Палаты депутатов) Чехии обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.



"С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможен обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко в своем микроблоге в Twitter во вторник.



Как сообщалось, 4 февраля глава МИД Украины пребывает с визитом в Чешской Республике и принимает участие в украинско-чешском форуме.

