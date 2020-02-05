Генсек ООН призвал к прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Турцию и Сирию к прекращению военных действий против друг друга в сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.



"Мы совершенно недвусмысленно заявляли о крайней озабоченности по поводу обострения ситуации в провинции Идлиб", - заявил он.



Гутерриш подчеркнул, что у сирийского кризиса нет военного решения. "Мы не считаем, что есть возможность военного решения конфликта в Сирии. Раз за разом мы заявляли, что решение может быть только политическим. Сейчас особую озабоченность вызывает то, что турецкая и сирийская армия стоят лицом к лицу и это вызывает крайнюю озабоченность", - указал генсек ООН.



Гутерриш заявил, что ООН полностью привержена двугосударственному решению палестино-израильского вопроса на основе резолюций Совбеза.



"Наша позиция очень ясная. Мы стоим на страже резолюций ООН и международного права по отношению к палестинскому вопросу. Мы полностью привержены поддержке мирного процесса между израильтянами и палестинцами на основе двугосударственного решения, международного права и границ 1967 года", - сказал глава всемирной организации.



Гутерриш подчеркнул, что действия ряда стран, подписавших декларацию берлинской конференции по Ливии, на данном этапе противоречат ее договоренностям, в частности, оружейное эмбарго Совбеза ООН в отношении североафриканского государства.



"Я глубоко опечален тем, что происходит в Ливии. Думаю, то, что происходит, это скандал", - сказал глава всемирной организации. "Ряд стран собрались в Берлине, где они взяли обязательства не вмешиваться в процессы в Ливии, не направлять оружие и не участвовать в военных действия. Правда состоит в том, что эмбарго СБ ООН по-прежнему нарушается", - утверждал он.



19 января в Берлине прошла посвященная урегулированию в Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе России. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 9 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.



В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.



Антониу Гутерриш заявил,ч то возможности ООН по оказанию содействия политическому урегулированию в Венесуэле ограничены и могут быть эффективными лишь в случае, если они получат поддержку обеих сторон конфликта.



"Наши добрые услуги дают результат лишь в том случае, если этого хотят обе стороны, - заявил он. - Мы поддерживали посреднические усилия Норвегии по урегулированию ситуации, но, к сожалению, они не дали результата, что, конечно же, вызывает у нас озабоченность. Политическое решение - единственный путь преодоления нынешней сложной ситуации".



Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.



Гутерриш сказал, что США должны нормализовать ситуацию с выдачей виз дипломатам, которые направляются на мероприятия Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.



"Я очень озабочен и занимаю активную позицию вместе с нашим офисом по правовым вопросам, - отметил он. - Комиссия ГА ООН, которая ответственна за отношения со странами и которую возглавляет постпред Кипра, предприняла важные действия в этом направлении".



"Абсолютно необходимо, чтобы была нормальная ситуация в сфере выдачи виз, - подчеркнул генсек. - Конечно, есть ситуации, которые могут быть объяснены вопросами национальной безопасности. Но то, чему мы стали свидетелями, конечно, должно быть приведено к нормальному состоянию. Нужны условия функционирования ООН, что означает, что визы должны выдаваться в штатном порядке".



С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня.



В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, Иран и Венесуэлу, прибывающим в страну на мероприятия по линии всемирной организации. Тем не менее в январе виза не была выдана главе МИД Ирана Джаваду Зарифу.

