Любые мясные продукты опасны для сердца человека

Если человек два раза в неделю будет съедать красное мясо или обработанные мясные продукты, то у него повысится риск болезни сердца и риск ранней смерти по любой причине, пишет The Daily Mail. Северо-Западный университет установил: присутствие в рационе всего двух порций мясных продуктов в неделю повышало риск преждевременной смерти на 3%. Это показало исследование примерно 30000 человек.



Исследователи определили "порцию" красного мяса или птицы как порцию весом около 115 граммов. А для обработанного мяса одна порция состояла из двух кусочков бекона, двух небольших кусочков колбасы или одного хот-дога. Результаты исследования показывают, что употребление двух порций красного или обработанного мяса в неделю было связано с повышением на 3% риска смерти от всех причин.



Употребление в пищу обработанного мяса два раза в неделю увеличивало риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%, а необработанного красного мяса - на 4%. Потребление домашней птицы два раза в неделю было связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 4%. Только рыба считалась полностью безопасной.

