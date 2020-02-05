Новый формат самоката Гончарука

Мало кто знает, но в стране идет бурный процесс реформирования правительства реформаторов. Это запоздалая реакция президента на обидные слова премьера Гончарука в его адрес («Вова обладает примитивным пониманием экономических процессов», «вложить в его пустую голову видение»). Перед правительством были поставлены сложные и интересные задачи. Отдельные члены Кабмина были поставлены в коленно-локтевую позу. Сразу выяснилось, что нас накрыла волна потрясающих успехов.



Буквально считанные минуты назад Кабмин одобрил увеличение срока безвизового пребывания украинцев на территории Монголии и Аргентины. Теперь наши путешественники могут без всяких проблем провести три недели в пампасах. Или в пустыне Гоби. Многие просто всю жизнь мечтали поискать в монгольских песках кости динозавров, мамонтов и полярных лисиц. Благодаря постоянной заботе украинского правительства у них появился такой шанс.



Непрерывно идет процесс кадрового обновления правительства, совмещенный с реорганизацией. Сначала президент поставил четкую задачу перед Гончаруком: избавиться от дублирования функций центральных органов власти. Правительство, засучив рукава и кое-кого еще, напряглось и выполнило указание президента. Министерство экономики скрестили с Министерством сельского хозяйства. Абсолютно логичное решение. Все понимают, что Тимофей Милованов – дебил и может запросто руководить всем. Это же новый восходящий тренд. Объединение МинВЕТА (Министерство по делам ветеранов) с МинвРОТ (Министерство по делам реинтеграции оккупированных территорий) буквально лежало на поверхности.



Действительно произошло смещение акцентов. Особенно у Бородянского, который стал путать греблю с фейками. Кризис среднего возраста. Ничего не попишешь. Лучшие умы правительства, в частности юный Дубилет (министр Кабинета министров), стали думать над оптимизацией структуры правительства

МинВРОТ и МинВЕТ опять признаны отдельными элементами гибридного акта. Все логично. Не всякий акт обязательно связан с оккупированными территориями. Опять же появятся новые министерские посты, что позволит привлечь еще больше инвесторов из Кувейта

Фактически это две составные части одного и того же процесса. С интеграцией министерств культуры и молодежи, а также спорта пришлось слегка напрячься. Но новый глава объединенной структуры Бородянский пообещал совместить бобслей, греблю и борьбу с блогерами в один процесс. Он практически достиг полного успеха. Особенно хорошо пошла гребля. И тут президент скомандовал: стоп! Давайте переформатироваться, поскольку произошло смещение акцентов. А все логично. Действительно произошло смещение акцентов. Особенно у Бородянского, который стал путать греблю с фейками. Кризис среднего возраста. Ничего не попишешь. Лучшие умы правительства, в частности юный Дубилет (министр Кабинета министров), стали думать над оптимизацией структуры правительства. Первым делом закрыли парикмахерскую на первом этаже здания Кабмина. Нужны новые площади для наращивания инвестиционной привлекательности страны. Концессионеры уже толпятся на Грушевского. Их по одному заводят на первый этаж и показывают «инвестиционных нянь». Обычно инвесторы из Эмиратов просят показать всех. Разработали инвестиционный атлас Украины, где крестиками помечены вокзалы, месторождения, сараи, порты и другие привлекательные объекты для вложения денег в нянь. Для удобства атлас совместили с перекидным календарем. Бешеный успех. Просто бешеный. Очень заволновался Сережа Лещенко. Немцы собрались взять в концессию железные дороги нации. А он как раз получил хлебное место в наблюдательном совете «Укрзализныци». Хочу его успокоить: кто при американцах хорошо жил, тот и при немцах не пропадет.Разделение министерств и «ликвидация несвойственных управленческих функций» стало новым восходящим трендом. Рада моментально поддержала инициативу Кабмина. Быстро уволили некую Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий. После ее увольнения узнал как о существовании Бабак, так и о министерстве. Все правильно. Как может человек с такой фамилией возглавлять центральный орган исполнительной власти, когда бывший менеджер Ахметова Денис Шмыгаль чахнет в глуши Ивано-Франковска? Поэтому Шниперсон… простите, Шмыгаль моментально был назначен вице-премьером и министром. Никто даже не заметил появления новой должности вице. Вот что значит слаженная и согласованная работа единой команды в условиях гибридной агрессии. Прошло все без сучка и задоринки.И тут заволновался Милованов. Он интуитивно почувствовал, что в процессе разделения Министерства экономики на Минэкономики и Министерство сельского хозяйства может случиться некий кадровый казус. Дело не в том, что у Рината Леонидовича много бывших менеджеров, которые вдруг стали востребованы в рамках реализации новой формулы ренты недр.Слышали про руду в трюме сухогруза в Северном порту Китая? Это новый «Роттердам плюс». Но не важно. О трудоустройстве офисного планктона Ахметова я даже не беспокоюсь. А вот Тимофей не зря нервничает. Его исключили из списка неприкасаемых, составленного в МВФ. Министр финансов Оксана Маркарова осталась, а Милованов исчез куда-то. Там еще рыба была завернута. В список. Может, чисто техническая накладка. Однако интрига сохраняется.Бородянский в рамках восходящего тренда предложил создать агентство по спорту и бобслею. Он поклялся Зеленскому, что сумеет бороться с кремлевскими «Телеграм-каналами» и одновременно развивать сеть бобслейных трасс в депрессивных регионах Украины. То есть по всей стране. На том и порешили. И в рамках раздела министерства Бородянского появилось Агентство развития молодежи и гражданского общества. Его руководителем назначен Александр Ярема. Блестящий специалист по гражданскому обществу. Никто не знает, как именно связано упомянутое тайное общество с молодежью. Однако все чувствуют: есть, с…ка, прямая связь. Не зря Гегель писал, что гражданское общество предназначено для сдерживания абсолютной власти государства. Опять же предстоит выявить, как влияют гей-комьюнити на ориентацию подрастающей молодежи. Судя по всему, самому Бородянскому остались фейки и культура.МинВРОТ и МинВЕТ опять признаны отдельными элементами гибридного акта. Все логично. Не всякий акт обязательно связан с оккупированными территориями. Опять же появятся новые министерские посты, что позволит привлечь еще больше инвесторов из Кувейта.Если отчет правительства состоится, то это будет феерическое зрелище. Сплошные успехи на фоне бесконтактной переписи населения. СУГС!