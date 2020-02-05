В четверг в Раде будет "земельная ночь", - Арахамия

Верховная рада планирует проголосовать за законопроект о рынке земли в этот пленарный четверг, 6 февраля. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, ожидается, что депутаты проголосуют за законопроект об открытие рынка земли в ночь с четверга на пятницу.



"На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, в нормальном процессе. Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим. Мы называем это "земельным ночью", - заявил Арахамия.



Также он отметил, что за один день законопроект принять не удастся. Дальнейшее рассмотрение планируется на следующей сессии.

