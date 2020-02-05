Кабмин принял нацпрограмму для интеграции в НАТО

Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.



Он отметил, что впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека.



"Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", - написал глава Кабмина.



По его словам, впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.



"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру", - написал Гончарук.



Он также выразил убеждение, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.

