Правительство выделило 163 млн грн на зарплату шахтерам

Государственная казначейская служба Украины в среду перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения платежей, связанных с выплатой заработной платы. Горняки получат деньги в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.



"Уже сегодня Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", - сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что деньги будут перечислены на ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Шахтоуправление", "Южнодонбасское No1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецкуголь", ГП "Первомайскуголь", ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь".



"В 2020 году в соответствии с выписки из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13.12.2019, по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" по КЭКР 2610 "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)" предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней. Горняки получат деньги в ближайшее время", - заявили в Министерстве.

