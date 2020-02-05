В Украине за неделю зарегистрированы 2 смерти от гриппа

За неделю в Украине были зарегистрированы два случая смерти от гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.



По словам Скипальского, в течение недели медики зафиксировали 2 летальных случая в результате заболевания гриппом. В целом, с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 15 человек.



"За неделю зарегистрированы 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено лабораторно. С начала эпидемического сезона всего 15", - заявил он.



Как отметил Скипальский, почти во всех областях страны превышен эпидемический порог заболеваемости на грипп и острую респираторную вирусную инфекцию.



"В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, и во многих учебных заведениях вводится карантин", - добавил он.

