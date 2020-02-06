Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта в Крыму

Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца арест Олегу Приходько, подозреваемому в подготовке теракта на полуострове, сообщил РИА Новости его адвокат Назим Шейхмамбетов.



Гражданин РФ Олег Приходько, который по версии следствия планировал взрыв в административном здании на территории республики, был задержан 9 октября правоохранителями в Крыму. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Ему бала избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 апреля. Следствие обосновывало свое ходатайство тем, что Олег Аркадьевич имеет гражданство Украины, и, оставаясь на свободе, может угрожать свидетелям, а также, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и в попытке уйти от ответственности может уклоняться от органов предварительного следствия. Сторона защиты к этим доводам относится критически", - сказал Шейхмамбетов.



По его словам, Приходько проходит по уголовному делу о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ.



Шейхмамбетов подчеркнул, что его подзащитный свою вину не признает и настаивает, что взрывчатые вещества ему подбросили.



"Олег Аркадьевич выглядит нормально, насколько это возможно в условиях следственного изолятора, критических жалоб на условия содержания и состояние здоровья нет. Мой подзащитный ждет, что с него снимут все абсурдные обвинения и освободят", - подчеркнул адвокат.

