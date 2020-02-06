Зеленский собирается в Италию и Ватикан, где встретится с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля посетит Итальянскую Республику. Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Уточняется, что в пятницу, 8 февраля, состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Програмой предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.



Также запланирована встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

