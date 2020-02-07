Вышел первый трейлер фильма ужасов «Пила: Спираль»

Lionsgate показала первый трейлер нового фильма ужасов «Пила: Спираль». Одну из главных ролей в нём исполнил комик Крис Рок, который стал и соавтором сценария. По сюжету его герою предстоит взяться за расследование серии ужасных убийств.



Также в фильме снялись: Сэмюэл Л. Джексон, Марисоль Николс, Зои Палмер и Макс Мингелла, известный по сериалу «Рассказ служанки». Режиссёром картины выступил Даррен Линн Боусман, снявший вторую и третью часть «Пилы».





