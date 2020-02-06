Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

Сенат Конгресса США в среду оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов).

Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.



Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал статью обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти. При этом ожидалось, что хотя бы один умеренный демократ выскажется против импичмента, однако этого не произошло.



Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью, учитывая нынешний расклад политических сил в верхней палате Конгресса. При нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически была равна нулю, так как республиканцы занимают в нем 53 места из 100.



Несмотря на тот факт, что в судебном процессе по импичменту поставлена точка, демократы в Палате представителей еще до голосования в среду заявили о намерении обязать бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона явиться на слушания в юридический комитет в связи с непрекращающимся расследованием действий президента-республиканца.



