В Раде перерыв, вечернее заседание начнется в 16.00

Представители парламентской фракции "Слуга народа" продолжают находиться возле трибуны Верховной Рады после закрытия утреннего заседания, чтобы предотвратить ее блокирование.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около полутора десятков депутатов фракции находятся вокруг президиума Верховной Рады, оградив ее стульями из ложи правительства.



При этом в самом президиуме находятся глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая сидит на месте спикера Дмитрия Разумкова, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, занявшая место первого вице-спикера Руслана Стефанчука и депутат-мажоритарщик от ВО "Свобода" Оксана Савчук.



Ранее Тимошенко во время перепалки с коллегами сломала микрофон у места председателя Верховной Рады и в настоящее время сотрудники аппарата пытаются его отремонтировать. При этом Тимошенко поранила до крови палец на руке.



Помимо депутатов от "Слуги народа" в зале заседаний продолжают находиться и члены фракции "Батькивщина". Парламентарии общаются между собой и не предпринимают никаких активных действий.



Вечернее заседание Верховной Рады начнется в 16:00. Ожидается, что на нем депутаты продолжат рассмотрение правок к законопроекту №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

