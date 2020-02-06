Зеленский присутствовал на допросе Маруси Звиробий

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на допросе Маруси Звиробий (Елены Беленькой). Об этом она заявила во время общения с журналистами после визита в ГБР, передает корреспондент УНН.



"У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы", - отметила она.



Отметим, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат София Федына и гражданка Маруся Звиробий, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.



26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Софие Федыне и военнослужащему Марусе Звиробий из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Марусе Звиробий и Федыне.



28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтера Маруси Звиробий (Елена Беленькая) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

