Драки, танцы, два ствола

Не те сейчас драки, в Раде, не те… Вот раньше, бывало, Соломатин с криком «… ... …!» врывался в президиум, где тогдашние национал-патриоты мирно пили чай, играли в шахматы и заодно блокировали сессию, и раскидывал всех с травмами различной степени тяжести. Или возьмем, к примеру, массовые столкновения. Любо-дорого посмотреть: галстуки летят во все стороны, морды такие красные, кто-то раком в президиум лезет. А сейчас так. Жалкое подобие.



Хотя «материал» в тех же «слугах» для месилова хороший. Борец, пауэрлифтер, качек, собачий парикмахер. Потенциал прекрасный. И что в итоге? Какая-то гребаная гимнастика цигун. Бородатый в свитерке расставляет руки – Власенко (адвокат Юлии Владимировны) поднимает руки вверх. И аккуратно касаются друг друга сосками. Вот что это такое? Срамота! На кону стоят высокие электоральные проценты, поскольку приватизация земли – сакральный Рубикон, за которым начинается чистейший пушной зверек. Белый такой, упитанный. Можно ведь постараться. В данном случае упрек к оппозиции. Постарели, разленились, не дуплятся. Один Кива демонстрирует теоретическую готовность кого-то у…ть с ноги, но явно ждет команду. Команды нет. Рабинович явно опасается брутальных схваток и предпочитает тереться возле трибуны, рядом с Королевской. Где, кстати, этот Левочкин? Сережа, выходи! К Нестору Ивановичу претензий нет. Остались еще навыки. Но в целом получается обыкновенная толкотня. Тужатся, тужатся, а не выходит аленький цветочек, хоть тресни.



Юлия Владимировна молодец. Надо быть справедливым. Для своего пенсионного возраста действовала шустро, и единственная достигла цели. Выбила спикера Разумкова из кресла. Он потом долго ныл с трибуны про демократию, распинался о какой-то неведомой херне, пытаясь изобразить спикера, стоящего над схваткой. Мальчик, ты не в ту дверь зашел

Непредвзятый читатель спросит: ну а что такого в том, что глава украинской таможни отдыхает на порно-вечеринке с какими-то таможенницами, одетыми в стиле офиса эффективных реформ (BRDО)? Нет, мы не ханжи и даже не морализаторы. Просто возникает вопрос: они там в правительстве работают или просто осуществляют некие половые функции с перерывом на визиты на ночные вечеринки?

Юлия Владимировна молодец. Надо быть справедливым. Для своего пенсионного возраста действовала шустро, и единственная достигла цели. Выбила спикера Разумкова из кресла. Он потом долго ныл с трибуны про демократию, распинался о какой-то неведомой херне, пытаясь изобразить спикера, стоящего над схваткой. Мальчик, ты не в ту дверь зашел. Это не туалет для трансгендеров, где принято уважать мнение партнеров. Очень технично Тимошенко действовала своей нижней частью. Вы же понимаете, мы все культурные люди, хотя Кембриджей не кончали. Неприлично писать «жопа». Это звучит очень вульгарно, хотя у Юлии Владимировны она прекрасно сохранилась. И сама она органично смотрелась прямо в центре президиума. Прямо-таки чаечка, которая реет над бурным морем пиджаков и зеленых значков. Это «слуги» так друг друга метят. Чтобы не перепутать с оппонентами. Но все остальное – угрюмое дерьмо. Кучеренко («Кучер» из «Батькивщины») получил угрозу получить «п…ы» от юного «слуги», который вряд ли видел эту часть тела вживую. Разве что в «Телеграм-канале». Мелкий, совершенно незначительный эпизод на фоне глобальных проблем современности.Но худо-бедно какой-то резонанс появился. Он (резонанс) плотно перекрыл другие информационные поводы – триумф Трампа в Сенате, когда Пелоси рвет текст речуги Дональда с непередаваемым выражением на своем подтянутом почище чем у Тимошенко лице. Также «слился» в бэкграунд такой роскошный перфоманс, как инсталляция из сотрудников СБУ прямо в студии «Плюсов». Искали, значит, записавшее Гончарука устройство. Не нашли, но сам приход был поистине великолепен. Хочу посмотреть выпуск «ТСН» по поводу «свавилля «95-го Квартала». Хотя нет. Уже не хочу, поскольку появилось более интересное видео. Как говорится, империя Игоря Валерьевича наносит ответный удар. Глава налоговой службы Максим Нефедов расслабляется на закрытой порно-вечеринке с элементами BDSM в одном из самых дорогих клубов столицы. Название палить не буду. Сами можете погуглить. Максимка ритмично трется о танцовщиц, что наводит на нехорошие мысли по поводу его неадекватной относительно остальных членов правительства ориентации. Видео красноречивое.Явно это начало «ответок» за наезд на «Плюсы». Других поводов для его размещения я лично не вижу. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Аудио уже в прошлом, теперь в тренде жесткое мочилово. Непредвзятый читатель спросит: ну а что такого в том, что глава украинской таможни отдыхает на порно-вечеринке с какими-то таможенницами, одетыми в стиле офиса эффективных реформ (BRDО)? Нет, мы не ханжи и даже не морализаторы. Просто возникает вопрос: они там в правительстве работают или просто осуществляют некие половые функции с перерывом на визиты на ночные вечеринки? Да еще в «тайной комнате» клуба, где за бешеные деньги можно увидеть то, что вышеупомянутые члены фракции «слуг народа» видели только в интернете. И в отдельных «Телеграм-каналах».Опять же выстраивается некая целостная картина происходящего: сначала был вызов женщин облегченного поведения прямо из сессионного зала, затем собаки, записи Гончарука и, наконец, порно-вечеринка с участием известного кабминовского метросексуала Нефедова. Что надо делать дальше? Естественно, расследовать, как эта видеозапись, нарушающая некие теоретические права главы таможни, попала в СМИ. Потом провести обыск в упомянутом (расплывчато) ночном клубе. Можно устроить облаву. Допросить работниц латекса на предмет контактов Нефедова. Снять отпечатки пальцев членов Кабмина с некоторых частей туалета. Короче, провести полномасштабную операцию по ликвидации утечек информации.