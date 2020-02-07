В Boeing сообщили о новой проблеме 737 Max

Руководство компании Boeing сообщило о выявлении новой проблемы с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако это не должно задержать возвращение самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.



"Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней Федеральному управлению авиации", - отмечается в сообщении.



Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.



"Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению", - заявили в компании.



Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, жертвами которых стали 346 человек.



Все самолеты этой серии были "приземлены" для выявления причин аварий, после чего было принято решение разработать новое программное обеспечение. После этого стало известно о других уязвимостях ПО.

