Гончарук: нас пытаются раскачать сливами и подставами

Отчет о деятельности Кабмина передадут в Верховную Раду на следующей неделе. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы всегда готовы приходить и отчитываться парламенту, нам нечего скрывать. На этой неделе мы завершили подготовку отчета перед парламентом, на этой неделе намерены окончательно его провести через все внутренние процедуры и на следующей неделе отправим в парламент, как это и предусмотрено законом", - сказал Гончарук.



Он поблагодарил парламент за поддержку и отметил, что Президент Украины, парламент и правительство уже делают много "крутых вещей". Гончарук призвал депутатов "не вестись" на разные манипуляции. "Нас с вами пытаются раскачать грязными манипуляциями, сливами, подставами, пытаются использовать то, что у кого из нас может быть меньше или больше политического опыта - не ведитесь", - отметил он.

