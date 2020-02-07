Порошенко требует от власти ускорить евроинтеграционные процессы

Год назад Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО, однако власть должна занять наступательную позицию в этом вопросе и ускорить евроинтеграционные процессы. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующее обращение.



"Новая Верховная Рада по инициативе команды "Европейской солидарности" проголосовала за постановление о неизменности именно такой стратегии. Однако слова - пусты, если не подкреплены конкретными делами. Мы требуем от власти ускорить евроинтеграционные процессы. Как единая государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", - заявил Порошенко.



Порошенко напомнил, что в мае состоится Парламентская ассамблея НАТО, где ключевая задача действующей власти - добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства.



"Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательство не только со стороны Украины, а и со стороны самого НАТО принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию", - добавил Порошенко.

