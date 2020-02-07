Украинские спортсмены должны выступать в РФ – министр

Чтобы эффективно бороться за медали на мировых первенствах, украинские спортсмены вынуждены выступать, в том числе и на территории государства-агрессора России. Об этом сказал в пятницу, 7 февраля, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.



"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", – сказал он.



По словам Бородянского, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать.



"У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", – добавил он.



Руководитель ведомства подчеркнул, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами.



"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", – подчеркнул Бородянский.



Отмечается, что 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.

