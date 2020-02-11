Воск на промежности

Просто интересно, как провел свои выходные наш глава таможни Нефедов. У него такая насыщенная ночная жизнь: BDSM-вечеринки, ВRDO-групповухи, демонстрация гениталий в Мариинском парке, вуайеризм за происходящим в кабинете Гончарука. Престиж работы в таможенной службе растет просто не по дням, а по минутам соответствующего видео. Как только личный состав увидел расплавленный воск, капающий на посторонний лобок, так сразу же авторитет Нефедова вырос до небес. Вот это, я понимаю, натовские стандарты.



Быстрый просмотр специальных сайтов, специализирующихся на извращениях и скотоложстве по тэгу #нефедовтрахаетгусей не принес никаких результатов. Зато выявлена глубокая анальная боль «антикоррупционеров», которые все свои силы, воск и латекс бросили на защиту Артема Сытника. Лица, которые регулярно проводят вечеринки в помещении Центра противодействия коррупции, грозят депутатам, подписавшим проект постановления об увольнении главы НАБУ, лишением американских виз. Это, вне всякого сомнения, свидетельствует об их абсолютной честности и непредвзятости. Еще «антикоррупционеры» обещают открыть уголовные дела с помощью Генеральной прокуратуры против 216-ти «подписантов». Опять-таки весьма наглядный факт, демонстрирующий независимость и объективность прокуратуры.



Дело Сытника стремительно вышло на международный уровень. Прямо с утра в понедельник послы стран «Большой семерки», до сих пор аккредитованные в Украине, выступили со специальным заявлением по главе Национального антикоррупционного бюро. Документ оставляет двойственное впечатление.



С одной стороны, дипломаты вроде бы не против увольнения Артема, поскольку особо подчеркнули, что «назначения и увольнения руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны происходить в соответствии с действующим законодательством». С другой – настораживает формулировка про «действующее законодательство»

Теперь насчет перспектив рассмотрения вопроса об отставке Сытника в Раде. Все не так просто. Есть 216 подписей. Было 221. Потом часть депутатов, в основном «слуги народа», захотели продлить визы в США. Еще с десяток парламентариев посмотрели и послушали интересные записи. Им пообещали опубликовать их в «Телеграм-канале» «Джокер»

С одной стороны, дипломаты вроде бы не против увольнения Артема, поскольку особо подчеркнули, что «назначения и увольнения руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны происходить в соответствии с действующим законодательством». С другой – настораживает формулировка про «действующее законодательство». Фиг его знает, как его можно интерпретировать. Опять-таки Артем не сделал ничего такого. Не лил воск на промежности своих подчиненных, не участвовал в ночных, а также в дневных оргиях в клубе Queen на набережной, даже в групповухах в офисе BRDO не принимал участия. В чем его обвиняют? Ну забыл заплатить за мирную, цивилизованную пьянку в каком-то лесничестве. Он даже зайцев не стрелял. Просто разговаривал за жизнь с каким-то Колей. Записи слил бывший депутат Розенблат, у которого давно зуб на НАБУ. Подсунули ему «агента Катерину» и за банальный оральный секс на фоне янтарной мафии хотели лишить депутатской неприкосновенности. Поэтому я бы не стал доверять такому источнику. Тем более что в самих записях ничего такого не было. Ну топил человек за Хиллари Клинтон, старался помочь демократам. Зачем же все мешать в кучу: вечеринку в домике лесника, попадание в перечень коррупционеров, попытку повлиять на исход президентских выборов и огромные расходы на содержание НАБУ при практически нулевой эффективности работы учреждения? А какая может быть эффективность, если все подследственные оказались кристально чистыми людьми, бессребрениками? Помните громкое дело про хату Сергея Лещенко? Лично Сытник все проверил, пересчитал суммы в расписках и пришел к выводу: Сырожа не виноват. Взял в долг у многих женщин, залез в многолетнюю кабалу и теперь вынужден пахать в «Укрзализныце» за мизерную зарплату в триста-пятьсот тысяч гривен. Ждет тринадцатой зарплаты как манны небесной, перебивается с хлеба на чизбургер. Копит своей жене на диджейский пульт. Хочет сделать подарок ко дню всех влюбленных в Сороса. А все почему? Потому что Артем – честнейший человек. А злые люди называют его «идиотом» прямо в «Твиттере». В действительности все дело в глубине расследований преступлений. Детективы Бюро очень глубоко берут… точнее, вникают в нужды своих клиентов. Зачастую два раза подряд вникают.Сначала откроют дело, потом закроют. И снова откроют. И опять закроют. Злые языки говорят про «двойное обилечивание». На самом деле это, естественно, любовь к людям. Пусть не в такой открытой форме, как у Нефедова, но любовь.Сейчас главное дождаться официальной реакции временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. Она теперь на посольском хозяйстве. Говорят, что уже назначен новый посол США. Полномочный. Как Йованович, только круче. Министр иностранных дел Пристайко утверждает, что знает имя нового посла. Но не говорит. И его можно понять: зачем делать заявления, если все равно уволят? Не сошелся с Андреем Ермаком из Офиса президента. А Ермак – это сила. Человек крышевал киоски в Киеве, поэтому опыт работы у него колоссальный.Теперь насчет перспектив рассмотрения вопроса об отставке Сытника в Раде. Все не так просто. Есть 216 подписей. Было 221. Потом часть депутатов, в основном «слуги народа», захотели продлить визы в США. Еще с десяток парламентариев посмотрели и послушали интересные записи. Им пообещали опубликовать их в «Телеграм-канале» «Джокер». Я не верю в такую туфту, поскольку Кива носил маску Джокера в Раде, а не маску Сытника. И потом есть еще один момент: парламентарии по помидоры вошли в рассмотрение проекта закона о рынке земли. Это минимум две с половиной пленарных недели. Если прервутся на отставку Артема, то могут и не вернуться к земле. Юлия Владимировна продемонстрировала, что ее зад является стратегическим оружием, поэтому могут быть варианты. Опять же в дело Сытника густо замешана высокая геополитика. Я бы не стал рисковать и спросил прямо у дедушки Трампа: надо ли увольнять Артема или пусть дальше послужит?