Второй украинец заразился коронавирусом на борту лайнера "Diamond Princess"

Второй украинец заразился коронавирусом на борту лайнера "Diamond Princess"

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера "Diamond Princess", сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Да. МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Помимо этого заражение двух украинцев подтверждает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек). По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины", - сообщает пресс-служба Центра в понедельник.

Согласно информации, "сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона", где они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

В воскресенье в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что один украинец, член команды лайнера Diamond Princess, заразился коронавирусом, он был перевезен в японскую больницу.

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского г. Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На его борту находится 2,666 тыс. туристов и 1,045 тыс. членов экипажа.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.