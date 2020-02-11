Mercedes-Benz сократит тысячи сотрудников

В концерне Daimler могут предпринять радикальные меры ради будущего Mercedes-Benz – в их числе оптимизация модельного ряда и массовые сокращения.



По информации издания Handelsblatt, это коснется 15 тысяч сотрудников, а из модельной линейки пропадут несколько модификаций S-Class. Планируемая экономия при этом составит 1,4 миллиарда евро, пишет motor.ru.



О возможном сокращении 10 тысяч рабочих стало известно еще осенью прошлого года, однако эта цифра может увеличиться до 15 тысяч, сообщает газета со ссылкой на источник в компании. Вместе с тем, глава Daimler Ола Каллениус может урезать инвестиции в убыточные проекты, которые не являются частью основного бизнеса автопроизводителя, а также пересмотреть модельный ряд. В Handelsblatt считают, что из линейки исчезнут купе и кабриолет Mercedes-Benz S-Class. Ранее также сообщалось, что в мае завершится производство пикапа X-Class, который просуществовал всего несколько лет.



Подробности о грядущей оптимизации будут озвучены в ходе ежегодной пресс-конференции Daimler, которая состоится во вторник, 11 февраля.

