«Полезная программа»: так ли полезна творожная масса, как принято считать?

Во вторник, 11 февраля, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – о творожной массе. Этот, на первый взгляд, полезный десерт на самом деле может таить в себе много опасностей. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать качественный продукт.

Творожная масса – вкусное, питательное и популярное лакомство. Кроме творога, в ней может содержаться сахар, сметана, сливочное масло, изюм или курага. Эти ингредиенты делают массу более сытной. Исследования ученых из Гарвардской школы общественного здоровья показали, что ежедневное употребление творожных продуктов, богатых витамином D и кальцием, сводит к минимуму риск заболеть раком груди. Но так ли полезна творожная масса, как обычный творог? Какие ее составляющие могут навредить здоровью?

« Классическая качественная творожная масса богата витаминами и микроэлементами, а также содержит большое количество лактобактерий, которые стабилизируют микрофлору кишечника, – рассказывает технолог по производству молочной продукции Татьяна Дядечко . – Однако различные добавки снижают полезность. Производители могут добавлять в творожную массу консерванты, растительные жиры, загустители (крахмал) и ароматизаторы. Лучше всего покупать творожную массу в специализированных магазинах, выбирать проверенного производителя и обращать внимание на состав и целостность упаковки. Если вы видите не однородную консистенцию, а отдельные крупинки творога, значит, производитель сэкономил на исходном сырье и добавил в продукт искусственные загустители. Пользы от такой массы будет мало ».

Как выбрать качественную творожную массу? Можно ли этим продуктом кормить детей, и с какого возраста? Какие блюда можно приготовить из творожной массы? И какой десерт, по мнению экспертов «Полезной программы», вкуснее – львовский сырник или американский чизкейк? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта: гастроэнтеролог Татьяна Кулиш, технолог по производству молочной продукции Татьяна Дядечко, шеф-повар Артем Радучич. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – певица Мила Нитич.

« Творожная масса не является диетическим продуктом, так как она калорийна и часто содержит вредные добавки, поэтому я никогда не покупаю ее в магазинах, – рассказывает Мила Нитич. – А вот в творожных десертах себе не отказываю: выбираю готовое блюдо в ресторане или сама готовлю дома из качественного фермерского творога. Считаю, что такой натуральный продукт обязательно должен быть в нашем рационе. До последнего времени моим фаворитом был чизкейк. Но на «Полезной программе» поняла, что моя любовь – это львовский сырник» .

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный творожной массе, смотрите завтра, 11 февраля, в 10:00 на телеканале «Интер».







Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 12 февраля, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе вареников.

Это вкусное блюдо пользуется заслуженным уважением во всем мире. В Канаде построили самый большой памятник варенику. В Буковеле ежегодно проходит фестиваль вареников. Для украинцев вареник давно стал символом благополучия и гостеприимства. Но так ли полезны вареники для нашего организма? Что входит в их состав? Какие из них могут считаться диетическим продуктом – жареные, диетические или вареные? Почему вареники трескаются при варке? И с какими необычными начинками готовили это блюдо наши предки? Об этом расскажут эксперты ток-шоу, среди которых – певица Оксана Пекун.

В четверг, 13 февраля, в 10:00 на «Интере» – программа об ананасах.

Тропические фрукты с Гавайских островов уже давно перестали быть для нас экзотикой. Эти ароматные плоды можно встретить в любом супермаркете и в самых разных видах: свежие, консервированные, замороженные, сушеные, в виде цукатов. Чем полезны ананасы? Может ли их употребление нанести вред организму? Как выбрать спелые и качественные плоды? Остаются ли полезные вещества в консервированных ананасах? И правда ли, что этот фрукт помогает похудеть? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт выпуска – певица Гайтана.

В пятницу, 14 февраля, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный кровяной колбасе.

Кровяная колбаса бывает разная – сырая и вареная, с гречкой и яблоком, первого, второго и третьего сорта. Как выбрать? В чем преимущество кровянки перед другими блюдами? Действительно ли ее употребление способно повысить уровень гемоглобина в крови? И по каким рецептам готовят кровянку в других странах? Звездная гостья программы – актриса Ольга Сумская.

А в субботу, 15 февраля, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу о грибах (повтор от 03.12.2019).