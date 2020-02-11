Турция сохранит военное присутствие в Идлибе - вице-президент Октай

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара сохранит военное присутствие в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает агентство "Анадолу".



"Турции сохранит военное присутствие в Идлибской зоне деэскалации и даст отпор силам, игнорирующим нормы международного права", - приводит в понедельник агентство его слова.



Октай также выразил соболезнования семьям погибших турецких военнослужащих в результате удара в сирийском Идлибе и пожелал раненым при обстреле выздоровления.



Вице-президент Турции подчеркнул, что "ВС Турции находятся в Сирии для обеспечения безопасности местного населения". Он также указал на то, что армия Турции нанесла ответный удар.



Ранее сообщалось, что пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

