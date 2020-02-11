“Финансовая дипломатия” в действии — российские банкиры готовы помочь в развитии украинского банковского рынка

Российский “Банк развития и внешнеэкономической деятельности“ заключил сделку по продаже долговых обязательств “Украинского акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка”, чем окончательно оформил “развод отношений” с украинским банком-должником. По информации источников, близких к руководству “ВЭБа”, покупателем долговых обязательств в сумме около 30 млн долларов выступила украинская инвестиционная компания. Сделка может стать важным финансовым сигналом банковскому рынку обеих стран о начале “финансовой оттепели” между Россией и Украиной.

Политический конфликт, переросший в открытое военное противостояние, болезненно охладил банковское партнерство между странами. Международные санкции против российских банков остановили развитие отношений украинских банкиров с российскими коллегами. Индикатором кризиса стало судебное противостояние украинского олигарха Игоря Коломойского с правительством РФ с целью получить совладельцем группы «Приват» более 1 млрд долларов компенсации за потерянный контроль над предприятиями группы в Крыму. ⠀

Неожиданно для экспертов финансового рынка Гаагский арбитраж решением от 18 мая 2018 года наложил арест на акции «Проминвестбанка» как ликвидной собственности «Внешэкономбанка». Уже 5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил заявление юристов олигарха об обеспечении иска. Верховный суд 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева, чем признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража. Ценные бумаги «Проминвестбанка» будут выставлены на продажу на украинской торговой бирже ПФТС 11 февраля 2019 года. Стартовая цена лота составляет 269 млн гривен. ⠀⠀

«Подводным камнем» сделки банкиры обеих стран считали пакет долговых обязательств «Проминвестбанка», где кредит от "Внешэкономбанка" составляет более 30 млн долларов, что в 2,5 раза превышает стартовую цену лота на торгах по продаже акций украинского банка. Наличие задолженности могло негативно сказаться в дальнейшей деятельности нового покупателя «Проминвестбанка». Имея возможность юридического ослабления привлекательности сделки, представители "ВЭБа" приняли решение продать права требования данного кредита украинской инвестиционной компании. Долговые обязательства «Проминвестбанка» приобрели структуры, связанные с бизнесменом Владимиром Продивусом.

Решение «ВЭБ» ослабить юридическое давление на сделку по продаже «Проминвестбанка» косвенно может говорить о смене вектора международных российско-украинских отношений в финансовом секторе. Шаг российских банкиров позволяет заверить мировую общественность о готовности с пониманием относиться к решениям европейских судебных инстанции. Российское правительство показало международным инвесторам, что деловая юридическая этика представителей российского бизнеса соответствует мировым стандартам.