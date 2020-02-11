Эвакуация украинцев из Хубэя откладывается

Украинцев из китайской провинции Хубэй не эвакуируют до тех пор, пока все желающие не подпишут форму информированного согласия. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Накануне посольство Украины в Китае заявило, что украинцев из Хубэя эвакуируют 11 февраля. При этом в Минздраве заявили, что украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.



"Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне", - сказала она.



По словам Скалецкой, дата эвакуации будет также зависеть от готовности Украины принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.



"Мы изучаем возможности учреждений, которые могут быть готовы обеспечить безопасность и защиту всего населения от возможного распространения вируса", - сказала она.



Скалецкая уточнила, что в настоящее время в провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.

