ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого - журналист

ЕС отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. О принятии соответствующего решения во вторник, 11 февраля, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.



"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев", - написал он.



По данным журналиста, подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.



Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств Евросоюз ввел в марте 2014 года. Со временем ЕС начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

