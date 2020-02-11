Настало время желания

Вчера вечером Андрей Богдан покидал в коробочку свои нехитрые пожитки, забрал из верхнего ящика стола пачку неиспользованных презервативов и демонстративно покинул здание офиса Зеленского. Да, перед своим уходом он дал несколько очень ценных советов своему будущему преемнику Андрею Ермаку. Порекомендовал ему отправиться в увлекательный эротический тур по местам славы НАТО.



Понятное дело, что никто вчера не поверил в правдивость этой информации. На моей памяти Богдана увольняли раза три-четыре. Первый такой «слив» был в августе прошлого года. Потом еще Андрюша троллил медиа копией своей заявы про увольнение: «прошу меня уволить по собственному желанию с момента наступления желания». Потом все враз заговорили о «стопроцентной отставке» главы Офиса с января 2020 года. Игра в увольнение явно затянулась. Но, в конце концов, подошла к своему логическому финалу.



Андрей Богдан, как мы все прекрасно помним, был креатурой Игоря Валерьевича Коломойского. Тот лично за него просил, и Зеленский уступил. Назначил именно Богдана, а не Ивана Баканова, как хотел. Вот эта связь и заложила базовый конфликт в офисе Зеленского. С одной стороны, там сформировалась группировка «соросят»-«порохоботов», которые в последние месяцы находятся в состоянии перманентной войны с «информационной гвардией» ИВК. С другой – Богдан. Он единственный из всего окружения президента реально понимал, как в действительности работает госмашина. Был носителем «сакрального знания». Сначала Андрея Богдана боялись трогать, поскольку не знали, на какие кнопки потом нажимать. Потом освоились, и страх прошел. Однако конфликт интересов остался. Клеймо «слуга Коломойского» усилиями «соросят» буквально впечаталось в лоб главы Офиса президента.



Вроде бы, на первый взгляд, все выглядит как победа ставленников Сороса. Но на самом деле в этом гадюшнике так все переплетается, что версия, лежащая на поверхности, не всегда является верной на сто процентов. Давайте не забывать о том, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани в специальном послании Зеленскому настойчиво рекомендовал дистанцироваться от Игоря Коломойского и уволить Богдана



Что ожидать от назначения Ермака? Ну а что можно ожидать от человека, который крышевал ларьки и преуспел в этом деле? Пул «Телеграм-каналов», подконтрольный нынешнему главе Офиса, сейчас активно разгоняет месседж: Кремль в ответ на назначение Андрея Ермака тут же уволит «сумеречного Суркова»

Вроде бы, на первый взгляд, все выглядит как победа ставленников Сороса. Но на самом деле в этом гадюшнике так все переплетается, что версия, лежащая на поверхности, не всегда является верной на сто процентов. Давайте не забывать о том, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани в специальном послании Зеленскому настойчиво рекомендовал дистанцироваться от Игоря Коломойского и уволить Богдана. Руди прямо называл их «врагами США». Теперь посмотрим, что происходило в Украине сразу же после провала импичмента Трампа. На телеканале Коломойского прошло несколько необычное маски-шоу: СБУ провела обыски в студии «Секретных материалов». Искали подслушивающее устройство, с помощью которого журналист «Плюсов» якобы сумел записать разговоры в кабинете премьера Гончарука. Устройство не нашли, но обнаружили «метаданные» на компьютере, которые как бы прямиком ведут к некоторым депутатам, находящимся в орбите Коломойского. Да, обыск на канале, который сделал Зеленского президентом – очень четкий сигнал. Типа, смотрите! Я никогда не верну «Приват» Коломойскому! «Кошмарю» телеканал, из которого вышло примерно 50 процентов Офиса президента. И увольнение Богдана выглядит как несколько запоздавшая реакция на настойчивое пожелание Руди Джулиани. К его пожеланиям, кстати, сегодня очень внимательно прислушиваются. Минюст США выразил, к примеру, готовность рассмотреть доказательства причастности Джо Байдена к украинской коррупции. Раньше такого не было.Еще обратите внимание на следующий факт: Андрей Ермак перед своим назначением дал обширное интервью ахметовскому телеканалу. Помимо обычного внешнеполитического бреда, он заявил, что «потенциал Кличко как мэра еще полностью не раскрыт». На мой взгляд, раскрыть то, чего нет в принципе, невозможно. Но это так, ремарка. Главное другое: к кому летал Кличко, когда Богдан начал комбинацию с досрочным прекращением полномочий бывшего боксера? К Джулиани. И что сделал Руди? Порекомендовал оставить его на должности. Произошло это во время встречи Ермака с адвокатом Трампа. Поскольку Ермак чуть ли не официально является «куратором» от офиса за Киевом, то Виталик может расслабиться. Ему уже ничего не угрожает. Можно заняться любимым делом: творчески повышать смету легендарного Шулявского моста, которая уже уверенно приближается к отметке в 2 миллиарда гривен. А начинали они с Микитасем с 700 миллионов. Нет, все понятно: большие накладные расходы, надо постоянно заносить, относить. Дело, как говорится, житейское.Означает ли отставка Богдана, что «соросята» в Кабмине одержали тактическую победу? Ведь ни для кого не секрет, что именно Игорь Валерьевич увлеченно отстаивает национальные интересы в деле борьбы с нашествием «возрожденцев».А тут Богдана уволили. Ну тут дело, скажем так, «двоякое». Андрей же не воевал с «соросятами». Так, отдельные эпизоды. Война с Соросом на территории Украины выходит на иной уровень: теперь, после провала импичмента, республиканцы догоняют демократов и аффилированных с ними «соросят» прямо в Киеве. Правительство Гончарука, где сконцентрированы выходцы из BRDO, делает все возможное, чтобы война была максимально комфортной для нападающей стороны. Один Нефедов со своим расплавленным воском чего стоит. Не говоря уже о двойных платежках за газ и тупом продавливании приватизации земли в интересах глобальных банков.Что ожидать от назначения Ермака? Ну а что можно ожидать от человека, который крышевал ларьки и преуспел в этом деле? Пул «Телеграм-каналов», подконтрольный нынешнему главе Офиса, сейчас активно разгоняет месседж: Кремль в ответ на назначение Андрея Ермака тут же уволит «сумеречного Суркова» и сделает ответственным за «украинское направление» Дмитрия Козака. Якобы Козак с Ермаком – просто в десна. И сразу же начнется «апгрейд Минских соглашений». Кремль и в самом деле отреагировал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Козак действительно в том числе будет отвечать за «украинский вопрос». Но официального указа об отставке Суркова по-прежнему нет. Смешные люди. Какой прорыв? Андрей Ермак уже в 2020 году показал ряд «выдающихся внешнеполитических прорывов»: визит Зеленского в Оман в стиле «а потом султан умер, и началась война», «сдача билетов» в Израиле («я чисто посмотреть на Стену плача прилетел»), пустой зал в Давосе во время пламенной речи президента про «инвестиционных нянь, владеющих языком», уникальное заявление Зеленского в Варшаве («СССР начал войну и Холокост»). Будет продолжать в том же духе. Мы еще поржем над Мюнхенской конференцией в конце февраля. Запомните эту фразу.Отставка Богдана открыла путь к серии других перестановок. В частности, могут быть интересные сюжеты с ГПУ и НАБУ. Но не будем забегать вперед стремительно несущегося паровоза Трампа.