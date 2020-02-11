Подтвержден предстоящий развод внука Елизаветы II

Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II, официально подтвердил, что намерен развестись. Об этом сообщает BBC News.



Сын принцессы Анны и его супруга Отем Келли выпустили заявление, в котором сказано, что предстоящее расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит им сохранить дружеские отношения». Они планируют и дальше вдвоем участвовать в воспитании дочерей — девятилетней Саванны и семилетней Айлы.



Супруги добавили, что их родственники огорчены таким решением, однако полностью поддерживают их в намерении заниматься воспитанием детей сообща.



По данным BBC News, пара сообщила о решении развестись королеве и другим членам королевской семьи в прошлом году.



Инициатором развода стала жена Филлипса. Источники, приближенные к паре, утверждают, что расставание не связано с тем, что кто-то из супругов завел роман на стороне.



Питер Филлипс — единственный сын дочери Елизаветы II, принцессы Анны, и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Он занимает пятнадцатую строчку в очереди наследования престола. Так как Филлипс — наследник по женской линии — у него нет титулов, и он не исполняет обязанности члена королевской семьи. Ему предлагали титул графа после свадьбы, однако он отказался.

