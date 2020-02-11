Подтвержден предстоящий развод внука Елизаветы II

Подтвержден предстоящий развод внука Елизаветы II

Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II, официально подтвердил, что намерен развестись. Об этом сообщает BBC News.

Сын принцессы Анны и его супруга Отем Келли выпустили заявление, в котором сказано, что предстоящее расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит им сохранить дружеские отношения». Они планируют и дальше вдвоем участвовать в воспитании дочерей — девятилетней Саванны и семилетней Айлы.

Супруги добавили, что их родственники огорчены таким решением, однако полностью поддерживают их в намерении заниматься воспитанием детей сообща.

По данным BBC News, пара сообщила о решении развестись королеве и другим членам королевской семьи в прошлом году.

Инициатором развода стала жена Филлипса. Источники, приближенные к паре, утверждают, что расставание не связано с тем, что кто-то из супругов завел роман на стороне.

Питер Филлипс — единственный сын дочери Елизаветы II, принцессы Анны, и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Он занимает пятнадцатую строчку в очереди наследования престола. Так как Филлипс — наследник по женской линии — у него нет титулов, и он не исполняет обязанности члена королевской семьи. Ему предлагали титул графа после свадьбы, однако он отказался.