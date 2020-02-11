В Китае начали тестировать на животных вакцину против коронавируса

В Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса нового типа. Об этом заявили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Xinhua.



Сообщается, что вакцину mRNA было совместно разработано Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, школой медицины при Университете Тунцзи, базирующаяся в Шанхае, и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd.



"Образцы вакцины ввели более 100 мышам в воскресенье, 9 февраля", - сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.



В центре предупредили, что тестирование на животных - это очень ранняя стадия разработки вакцины и что еще нужно сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.



Как отмечается, цикл разработки и производства вакцины mRNA короче, чем у традиционных вакцин.

