В Амстердаме произошел взрыв в почтовом отделении

В среду, 12 февраля, в почтовом отделении в бизнес-центре в столице Нидерландов в Амстердаме прогремел взрыв. Предварительно - взрывчатка была в одной из посылок. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба амстердамской полиции, передает УНН.



"В среду утром в почтовом отделении бизнес-центра на улице Болстоен произошел взрыв чуть раньше 8 утра, что был вероятно вызван бомбой в посылке. Пострадавших нет. Пресс-секретарь полиции пока что только прибыл на место инцидента", - говорится в сообщении.



Нидерландское издание NOS отмечает, что кроме амстердамского взрыва, сегодня еще один идентичный инцидент произошел в городе Керкраде, что в провинции Линбург (на юго-востоке Нидерландов).



"Письма-бомбы были доставлены компаниям в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте в прошлом месяце. Ни одно из этих писем не взорвалось. Пока никто не арестован. Неизвестно, связанные ли эти утренние взрывы с письмами, присланными в прошлом месяце", - пишет издание.

