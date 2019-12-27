День Сурка, год Крысы или 1984-й, начало
День Сурка в этом году выпал на дату-палиндром: 02.02.2020 – когда по мнению астрологов открывались прямые порталы во Вселенную, у которой в «золотую минуту» 02.02 надо было успеть попросить много счастья и денег. Перед этим мои односельчане просили того же у китайской Крысы, но когда целый десант ее детей высадился около станции метро «Харьковская», доверчиво откликнувшись на наш призыв, киевляне оказались не готовы к встрече с таким массовым нашествием символа 2020г.
Но бояться не надо – благодаря мудрой политике Партии, мы семимильными шагами движемся к изобилию: как заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в интервью «Украинской правде», «любое открытие рынка земли в Украине – это огромный шаг вперед. Это такой, скорее, мировоззренческий огромный шаг. Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество и, таким образом, сдержать за счет страха, внушения каких-то мифов, сдержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага».
То есть на нашем стремительном пути к изобилию встала темная масса неких популистских сил, распространяющая дезинформацию о нашем цивилизационном выборе и мешающая нам сделать правильный мировоззренческий прыжок.
Зная, что мысль материальна, наши законотворцы решили не дать оппортунистам шанса насадить нам информационную асимметрию, поэтому начало Года Грызуна ознаменовалось целым рядом законодательных инициатив, направленных на обуздание игр чуждого нам разума, воспитание наших мыслей, ограничение языка и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности вражеских информационных каналов.
И правда: ведь жизнь и есть способность воспринимать, перерабатывать и передавать информацию – наша цивилизация давно бы погибла, если бы потеряла возможность накапливать опыт и передавать его потомкам. Правильная интерпретация событий в государстве – залог его национальной безопасности.
В некотором царстве, в некотором государстве под названием Океания жил-был маленький человек по имени Уинстон Смит. Работал он в Миниправ – Министерстве Правды, основной задачей которого была перманентная фальсификация истории, подгонка ее событий и их трактовка под идеологию Партии
Жить по Оруэллу
В 1948 году английский писатель Джордж Оруэлл написал свою знаменитую антиутопию «1984» о новом прекрасном будущем человечества. Реальный 1984 год стал обычным високосным годом с рядом потерь и достижений, но нас с ним объединяет тот факт, что по Восточному календарю принадлежал он к знаку Деревянной Крысы и стартовал 2 февраля 1984 – в День Сурка – праздника, который благодаря одноименному фильму теперь всегда с нами.
Поэтому не важна цифра – важна коллизия, а она такова.
В некотором царстве, в некотором государстве под названием Океания жил-был маленький человек по имени Уинстон Смит. Работал он в Миниправ – Министерстве Правды, основной задачей которого была перманентная фальсификация истории, подгонка ее событий и их трактовка под идеологию Партии. Граждане Океании говорят на «новоязе» – выхолощенной версии английского языка, из которого вместе со словами вырезали человеческие чувства и базовые понятия о добре и зле. Еще в Океании есть Министерство Мира (на новоязе «Минимир»), которое занимается войной; Министерство Любви («Минилюб») ведает преследованиями и пытками, а Министерство Изобилия («Минизо») -распределением скудных ресурсов и попросту морит людей голодом, чтобы они не бесились с жиру, устраивая всякие революции.
В Океании существует культ победы, подпитываемый «новостями» о победах на фронте, а самый страшный проступок против государства – мыслепреступление, он карается смертью. Борьбой с мыслепреступниками в Океании занимается Полиция Мыслей, допросы обвиняемых проходят в Министерстве Любви. Для выявления подозреваемых используется постоянное наблюдение, которое неустанно ведут за гражданами агенты Полиции Мыслей и добровольцы (в том числе – ближайшие родственники мыслепреступников), а также телеэкраны, транслирующие только победные новости.
«КОНЕЦ уже содержится В НАЧАЛЕ»*
Вы добросовестно работаете, но не видите улучшений? Вашу пенсию «декоммунизировали», но вам не нравится, что даже ее огрызки вы получите только если доживете до 72? Неужели вы прочитали ту поганую статью в «Капитале» о переписи населения, пока провайдер Фринет не перекрыл вам доступ к этой информационной помойке? Боюсь, что вам в «101-ю комнату», где вас научат любви и раскаянию.
Наше Минилюб настроено решительно – у вражеского контента в нашем свободном информационном пространстве не будет ни единого шанса: «Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно», – сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский
Наше Минилюб настроено решительно – у вражеского контента в нашем свободном информационном пространстве не будет ни единого шанса: «Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно», – сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Сказал он это, конечно, о медиа-ресурсах Агрессора-в-Законе, но заодно неплохо бы и западный контент убрать, а то американские кандидаты в президенты дерутся, а у нас неудобные вопросы возникают.
Борьба с мыслепреступлениями в этом году закипела нешуточная: новый год начался с обсуждения законопроекта «О СМИ» (рег. № 2693 от 27.12.2019 г.) и так называемого закона о дезинформации – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации» Министерства культуры, молодежи и спорта Украины (наверное, наследника знаменитого Министерства Любви, занимавшегося свободой совести граждан великой Океании).
Они не только связаны между собой информационной политикой государства, но и направлены на регулирование правоотношений в информационном пространстве: в сфере медиа и доступа к информации вообще – фактически после их принятия вопросы, что нам не/нужно знать, а также как «правильно» воспринимать то или иное событие за нас будут решать специально уполномоченные на то «эксперты».
Интересно, что публичное обсуждение проекта закона о медиа состоялось 29 января – уже после его одобрения на заседании профильного комитета, а 5 февраля Комитет по вопросам свободы слова на заседании рассмотрел проект закона «О медиа» (№2693) и рекомендовал Верховной Раде проголосовать за него в первом чтении.
Восприятие международным сообществом будущего закона о дезинформации (которым, в частности, предусмотрено разграничение понятий «журналист» и «профессиональный журналист») произошло не так гладко: согласно заявлению, опубликованному на сайте Совета Европы в понедельник, 27 января, законопроект Украины о борьбе с дезинформацией и регулирования деятельности средств массовой информации угрожает свободе слова.
Провайдер теперь наделен обязанностями и ответственностью редактора: им является лицо, осуществляющее редакционный контроль по выбору и включения в пакеты программ теле- и радиоканалов. (Интернет-провайдер Фринет уже попробовал себя в этом качестве, «отрубив» своим пользователем доступ к сайту Капитал)
Не нужно задаваться вопросом, почему уже почти в середине XXI века дееспособным гражданам европейской страны назначают «опекунов», которые будут контролировать правильность их мыслей и решать, что им нужно не/знать.
Целесообразно спросить: кому и для чего это нужно?
Свобода совести – это цензура
Упомянутым выше проектом документа, в частности, определяются общие требования к субъектам в сфере медиа, в том числе по прозрачности структуры собственности и контроля (необходимо раскрывать всех контролеров и бенефициаров), а также требования к каждому отдельному виду субъектов в сфере медиа, к которым причислили субъектов в сфере онлайн-СМИ, провайдеров аудиовизуальных сервисов и платформ общего доступа к информации.
Определено понятие «контроль» – возможность осуществлять решающее влияние на управление или деятельность субъекта в сфере медиа - для этого достаточно владеть долей в субъекте 25%. Лицензированию в соответствии с законопроектом подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины. Однако обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, предоставляющие пользователям на территории Украины доступ к своим медиасервисам на условиях, предусматривающих оплату доступа к таким медиасервисам.
Провайдер теперь наделен обязанностями и ответственностью редактора: им является лицо, осуществляющее редакционный контроль по выбору и включения в пакеты программ теле- и радиоканалов. (Интернет-провайдер Фринет уже попробовал себя в этом качестве, «отрубив» своим пользователем доступ к сайту Капитал). Законопроектом также устанавливаются санкции за нарушение законодательства в сфере медиа и/ или условий лицензии – это взыскание штрафа; аннулирование лицензии и/ или отмены регистрации; запрет распространения медиа на территории Украины.
Главным критерием законопослушания является язык: «субъекты в сфере медиасервисов на заказ обязаны обеспечивать в каталоге долю программ, в том числе фильмов, выполненных на государственном языке в объеме не менее 35% от общего количества программ, в том числе фильмов».
Абсолютной властью наделен наш эксклюзивный медиарегулятор МиниПрав – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который фактически будет администрировать все информационное пространство в Украине, наказывать и удалять «неугодных» субъектов медиа.
«Недостоверная информация», по мнению авторов документа, – это «ложные сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполны или искажены». Никаких методик определения, где правда, а где фейк, будущим законом не предусмотрено
Законом не предусмотрен прозрачный механизм применения санкций, следовательно, о принципе невиновности можно даже не вспоминать.
Отдельным разделом законопроекта определены «ограничения, связанные с вооруженной агрессией» – в частности, Национальный совет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрированного в государстве-агрессоре, или обнаружил признаки того, что редакционный контроль в таком медиа осуществляется физическими или юридическими лицами – его резидентами.
Правда там, где сила
Если вам не нравится цензура, ее необходимо закрепить диктатурой: 20 января 2020 Министерство культуры, молодежи и спорта Украины обнародовало проект закона «О противодействии дезинформации и регулировании деятельности СМИ», которым введен ряд новых понятий, санкций и других новаций.
Так, понятие «дезинформация» авторы определяют как недостоверную информацию по вопросам, представляющим общественный интерес, в частности, это вопросы национальной безопасности, экологии, жизни и здоровья граждан Украины.
«Недостоверная информация», по мнению авторов документа, – это «ложные сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполны или искажены». Никаких методик определения, где правда, а где фейк, будущим законом не предусмотрено. Журналистов поделят по сортам – предлагается размежевать «журналиста» и «профессионального журналиста».
Первого определяют как «лицо, которое собирает, получает, создает, редактирует или распространяет массовую информацию». «Профессиональный журналист» отличается от него тем, что занимается сбором, созданием информации «на постоянной, профессиональной основе» – для этого он должен быть членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины.
Распространители информации, в частности, обязаны проверять ее перед обнародованием, доводить до сведения получателей информации присвоенный им индекс доверия – показатель, информирующий о степени соблюдения норм законодательства и профессиональной этики распространителем информации
«Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами», – пояснил глава МиниЛюба Бородянский.
Медиа предлагается определить как «средство распространения массовой информации в любой форме ... через Интернет, которое периодически или регулярно выходит в свет» (вы СМИ, если регулярно размещаете свои посты в интернете, не ограничивая свою аудиторию загончиком «друзей»). Это полностью корреспондирует дефиниции законопроекта о медиа: «субъекты в сфере медиа» – физические и юридические лица, должны быть зарегистрированы Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания или иметь соответствующую лицензию.
Распространители информации, в частности, обязаны проверять ее перед обнародованием, доводить до сведения получателей информации присвоенный им индекс доверия – показатель, информирующий о степени соблюдения норм законодательства и профессиональной этики распространителем информации.
Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, которого назначает Кабинет Министров из кандидатов от Министерства информационной политики, Министерства юстиции и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Уполномоченный будет мониторить информационное пространство, проверять сообщения на предмет наличия признаков дезинформации, требовать от СМИ опровержения информации, а также обращаться в суд для применения санкций.
Санкциями за распространение дезинформации при добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, предусмотрено наказание в размере 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 составляет 4723 грн – значит, штраф составит 4700000 грн ). Если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9400000 грн).
Кроме того, распространителя дезинформации ожидает и уголовная ответственность: при определенных условиях он может быть наказан тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за «систематическое умышленное распространение дезинформации», представляющей угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно.
Власть – не средство, а конечная цель. Диктатуру вводят не для того, чтобы стать на страже революции – это революцию осуществляют для того, чтобы ввести диктатуру. Целью преследования является преследование. Целью пыток – пытки. Целью власти – власть
Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжелым последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.
Добродетель-в-законе
«Fake news» озабочены не только светские лидеры, но и церковные иерархи: «Грех вводить людей в заблуждение фейковыми новостями», – сказал недавно Варфоломей.
Поэтому одним из направлений государственной информационной политики авторы закона о дезинформации считают «обеспечение условий для доступа каждого к достоверной, объективной и полной информации», а своей миссией – «сформировать в Украине сознательное информационное общество, повышать медиаграмотность, способствовать прозрачности распространителей массовой информации, защищать национальное информационное пространство».
Сейчас законопроект о дезинформации дорабатывают, но ответ на вопрос Кому и для Чего он нужен, напрашивается из знаменитой антиутопии Оруэлла, написанной 70 лет назад: «Власть – не средство, а конечная цель. Диктатуру вводят не для того, чтобы стать на страже революции – это революцию осуществляют для того, чтобы ввести диктатуру. Целью преследования является преследование. Целью пыток – пытки. Целью власти – власть»*.
* Здесь и далее использованы термины и цитаты из романа Джорджа Оруэлла «1984», 1948