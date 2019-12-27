День Сурка, год Крысы или 1984-й, начало

День Сурка в этом году выпал на дату-палиндром: 02.02.2020 – когда по мнению астрологов открывались прямые порталы во Вселенную, у которой в «золотую минуту» 02.02 надо было успеть попросить много счастья и денег. Перед этим мои односельчане просили того же у китайской Крысы, но когда целый десант ее детей высадился около станции метро «Харьковская», доверчиво откликнувшись на наш призыв, киевляне оказались не готовы к встрече с таким массовым нашествием символа 2020г.



Но бояться не надо – благодаря мудрой политике Партии, мы семимильными шагами движемся к изобилию: как заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в интервью «Украинской правде», «любое открытие рынка земли в Украине – это огромный шаг вперед. Это такой, скорее, мировоззренческий огромный шаг. Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество и, таким образом, сдержать за счет страха, внушения каких-то мифов, сдержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага».



То есть на нашем стремительном пути к изобилию встала темная масса неких популистских сил, распространяющая дезинформацию о нашем цивилизационном выборе и мешающая нам сделать правильный мировоззренческий прыжок.



Зная, что мысль материальна, наши законотворцы решили не дать оппортунистам шанса насадить нам информационную асимметрию, поэтому начало Года Грызуна ознаменовалось целым рядом законодательных инициатив, направленных на обуздание игр чуждого нам разума, воспитание наших мыслей, ограничение языка и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности вражеских информационных каналов.



И правда: ведь жизнь и есть способность воспринимать, перерабатывать и передавать информацию – наша цивилизация давно бы погибла, если бы потеряла возможность накапливать опыт и передавать его потомкам. Правильная интерпретация событий в государстве – залог его национальной безопасности.



В некотором царстве, в некотором государстве под названием Океания жил-был маленький человек по имени Уинстон Смит. Работал он в Миниправ – Министерстве Правды, основной задачей которого была перманентная фальсификация истории, подгонка ее событий и их трактовка под идеологию Партии

Наше Минилюб настроено решительно – у вражеского контента в нашем свободном информационном пространстве не будет ни единого шанса: «Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно», – сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

Провайдер теперь наделен обязанностями и ответственностью редактора: им является лицо, осуществляющее редакционный контроль по выбору и включения в пакеты программ теле- и радиоканалов. (Интернет-провайдер Фринет уже попробовал себя в этом качестве, «отрубив» своим пользователем доступ к сайту Капитал)

«Недостоверная информация», по мнению авторов документа, – это «ложные сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполны или искажены». Никаких методик определения, где правда, а где фейк, будущим законом не предусмотрено

Распространители информации, в частности, обязаны проверять ее перед обнародованием, доводить до сведения получателей информации присвоенный им индекс доверия – показатель, информирующий о степени соблюдения норм законодательства и профессиональной этики распространителем информации

Власть – не средство, а конечная цель. Диктатуру вводят не для того, чтобы стать на страже революции – это революцию осуществляют для того, чтобы ввести диктатуру. Целью преследования является преследование. Целью пыток – пытки. Целью власти – власть