Эпидемиологи жалуются на несоблюдение людьми правил гигиены

Люди редко моют руки, констатируют специалисты Университета Кипра и Массачусетского технологического института. Согласно статистике, после похода в туалет моют руки не более 70% человек, пишет Science Alert. А из тех, кто моет, только 50% делают это правильно.



Именно пренебрежение правилами гигиены может быстро превратить эпидемию в мировую пандемию. К примеру, если бы люди, находящиеся в аэропортах, лучше мыли руки, вспышка нового коронавируса была бы менее масштабной. По словам экспертов, если в любой момент времени проверить частоту рук людей в аэропортах, чистые руки будут только у каждого пятого (мыли руки с мылом и водой минимум 15 секунд в течение последнего часа).



Проблема в том, что в аэропортах люди дотрагиваются руками до множества вещей. И так происходит перекрестное заражение. Компьютерное моделирование показало: если повысить показатель чистоты рук во всех аэропортах мира с 20% до 30%, инфекционное заболевание (потенциальная вспышка) оказало бы меньшее воздействие (снижение степени на 24%).



Повышение показателя чистоты рук до 60% во всех аэропортах мира приведет к снижению воздействия на 69%. Даже если бы показатель мытья рук вырос только в 10 крупных аэропортах, степень распространенности заболевания сократилась бы с 45% до 37%.

