Прекращение осадков ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 13 февраля, ожидается рост атмосферного давления, ослабление ветра, уменьшение, а в большинстве областей и прекращение осадков, а также небольшое понижение ночной температуры, сообщает Укргидрометцентр. В четверг в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с.



Температура ночью 0-5 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9 ° тепла.



В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10 °, днем 2-7 ° мороза.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 февраля самая высокая температура днем была 10,2 в 1995г, самая низкая ночью -29,1 в 1911г.



На пятницу, 14 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.



Ветер преимущественно южный с переходом в западной половине страны на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях 4-9°, в Крыму 6-11° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

