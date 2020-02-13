Сытник не собирается сам уходить с поста директора НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что не намерен уходить с этой должности, хотя некоторые люди в Украине этого очень хотели бы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Я работал четыре года не для того, чтобы хотеть сейчас куда-то уйти. Если у кого-то есть желание, чтобы я ушел, значит, мы правильно все делаем, и я догадываюсь, у кого есть такое желание. Таких людей немного, и они как раз имеют влияние на отдельных депутатов, судя по их вопросам", - сказал он на заседании комитета Верховной Раде по вопросам антикоррупционной политики.



Сытник напомнил, что есть прописанная законом о НАБУ процедура, которая предусматривает аудит, и в случае негативного результата можно инициировать вопрос об отставке директора Бюро в парламенте.



"Мне кажется, что кто-то очень спешит и пытается сделать это другим способом, или кто-то очень переживает, что вывод аудита все-таки будет не таким плохим для НАБУ, как они рассчитывают", - указал он.



Сытник также утверждает, что НАБУ активизировало работу: количество сообщений о подозрениях в 2020 году уже превысило количество подозрений, например, за первое полугодие 2018 года.



Директор НАБУ также сообщил, что у Бюро появилась дополнительная нагрузка в виде около 200 переданных из Генеральной прокуратуры дел после лишения ее права осуществлять расследования в ноябре 2019 года. Среди них более 100 являются "экономическим блоком дел Майдана", по которым есть 110 подозреваемых, 74 из них находятся в розыске.



При этом Сытник отметил хорошее взаимодействие НАБУ с Офисом генпрокурора и Службой безопасности Украины.



Напомним, 7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Постановление подписали 216 нардепов.



Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.

