Мюнхенский ланч

Мюнхен хорош при любой погоде. Marienplatz заполнен туристами, беженцами, арабами и собаками. Рай для алкоголиков. В хорошем смысле этого слова. Легендарный Hofbräuhaus, где ничего не меняется, Paulaner, где дают, на мой взгляд, самую вкусную рульку. Прямо возле площади, напротив спортивного магазина. А сколько еще всего есть буквально в шаговой доступности. Напротив «инвестиционной Мекки» китайских туристов – бутика «Луи Виттон» расположился Löwenbräu. Там очень приветливый персонал. Как-то притащили двум темным туристам литровые кружки дункеля с соломинками.



Те на них смотрят квадратными глазами. А ребята ухохатываются, знаками показывают, что надо соломинку в нос вставить и сосать. Фоткают, селфи с нег… афроамериканцами делают. Просто какое-то братство наций. Да… Чудесный город насчет пожрать, побухать и осмотреть культурные достопримечательности в состоянии сытости и легкого алкогольного опьянения. Как вы поняли, это было небольшое чисто лирическое отступление в связи с главной темой – Мюнхенской конференцией по безопасности. Там в холле уже устанавливают в связи с приездом Зеленского большой белый рояль, который регулируют по росту главы украинского государства. Вдруг приспичит поиграть? Лучше уж пусть будет рояль в кустах. Ни минуты не сомневаюсь в том, что Мюнхен станет очередным международным триумфом Зеленского. Тем более что подготовкой к конференции занимаются два успешных человека: новый глава Офиса президента Андрей Ермак и олигарх с оперативным псевдонимом «Валерий» Виктор Пинчук.



Ермак так все хитро устроил, что даже евреи офигели. Хотя их, согласитесь, трудно удивить. Особенно запомнилась всем сдача билетов украинской делегацией в пользу тех, кто пережил Холокост. Но на достигнутом Ермак не успокоился. В Польше была создана великая и мощная геополитическая ось Киев–Варшава, которая перевернула устаревшие взгляды на историю человеческой цивилизации



Поражает уровень мировой элиты, которая примет участие в поедании сала, оставшегося после Давоса. Премьер-министр Албании Эди Рама, министр обороны Швеции Петер Хульквист, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, уволенный из Госдепа бывший представитель этой организации в Украине Курт Волкер, и, конечно же, главная изюминка застолья – президент Эстонии Керсти Ка… как-то там ее (его)

В шаловливых руках Ермака все буквально горит. Где Андрей – там победа. Просто пунктиром набросаю ряд выдающихся международных триумфов «главного переговорщика» Зеленского. Совершенно блестящая поездка президента в Оман на НГ. Все разведки мира сошли с ума. Султан после встречи с украинским президентом банально двинул кони, а страну залило дождем, чего не было уже пару столетий. Потом был невероятный успех в Давосе. Инвесторы выстроились в очередь, чтобы вложиться в перспективные хабы Бердичева. Спич Зеленского перед пустым залом поражал своим изысканным сюрреализмом и плохо скрытыми намеками на эротику в виде «нянь». Ролевые игры для инвесторов. Глава таможни Нефедов знает в них толк. Воск, BRDO, BDSM. Хотя он и не по тем делам.Про Израиль вообще говорить не стоит. Ермак так все хитро устроил, что даже евреи офигели. Хотя их, согласитесь, трудно удивить. Особенно запомнилась всем сдача билетов украинской делегацией в пользу тех, кто пережил Холокост. Но на достигнутом Ермак не успокоился. В Польше была создана великая и мощная геополитическая ось Киев–Варшава, которая перевернула устаревшие взгляды на историю человеческой цивилизации. Зеленский смело обвинил «тоталитарные режимы» в развязывании Второй мировой войны и дал понять, что немцы были вынуждены устроить Холокост, поскольку Сталин загнал их в тупик.Даже страшно представить, что будет в Мюнхене. Фрау Меркель наверняка уже трясет от нехорошего предчувствия. А ее всегда трясет при виде Зеленского. Тут что-то генетическое, наверное. Спич Зеленскому писал лично Ермак вместе со своей новой пресс-секретаршей, которая технично задвинула Мендель в угол Офиса президента. Там еще кулер с водой стоит и хранятся пачки неиспользованной туалетной бумаги. Нас ожидает масса интересных сюрпризов.Начиная от «апгрейда Минских соглашений» в свете диджитализации половых процессов на «день св. Валентина» и заканчивая грамматическими ошибками. И еще анонсировано укрепление геополитической оси Варшава–Киев. К ней (оси) присоединится Эстония. Вот не могу понять, что случилось с Латвией. Или Литвой? Короче, после исчезновения нашей Дали Грибаускайте как-то резко снизилась поддержка Украины со стороны «прибалтийских тигров». Исправить ситуацию вызвалась та же Эстония. Мировой лидер по реализации теории относительности Эйнштейна. Альберт открыл, что время течет по-разному в системах, движущихся со скоростью света. Эстонцы подтвердили справедливость его теории, поскольку у них совершенно другой отсчет времени.Презентация оси намечена, конечно же, на «украинском ланче» в Мюнхене. Кто его организовывает? Естественно, Виктор Пинчук. Он владелец большой кейтеринговой компании по обслуживанию выездных мероприятий имени Сороса. «Украинский ланч» в Давосе, Мюнхене и в Киеве под видом «Ялтинской стратегической инициативы». Поражает уровень мировой элиты, которая примет участие в поедании сала, оставшегося после Давоса. Премьер-министр Албании Эди Рама, министр обороны Швеции Петер Хульквист, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, уволенный из Госдепа бывший представитель этой организации в Украине Курт Волкер, который представляет сам себя и Порошенко, и, конечно же, главная изюминка застолья – президент Эстонии Керсти Ка… как-то там ее (его). То самое недостающее звено в геополитической оси Варшава–Киев– Таллинн. За этим геополитическим альянсом, безусловно, большое будущее. Это основа новой антипутинской коалиции во главе с Ермаком. Зеленский не достаточно велик, чтобы возглавить новое образование. После Мюнхена начнется абсолютно новый этап в деле «апгрейда» Минских соглашений. Мы обречены в очередной раз стать форпостом свободного мира. СУГС!