США продолжат тесно сотрудничать с Украиной в военной сфере - глава Пентагона

Власти США заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Брюсселе, передает УНН.



“Я встретился сегодня утром с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного военного партнерства. США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины”, — отметил Эспер в своем Twitter.



Министры провели беседу на полях заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, проходящего в бельгийской столице с 12 по 13 февраля, куда также был приглашен Загороднюк.



Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что США поддержат принятие Украины в программу Расширенных возможностей НАТО, однако в ответ ждут от Киева усиления борьбы с коррупцией и активных реформ в военной сфере.

