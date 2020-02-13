Укрзализныця заплатит более 800 тыс. грн за услуги по поиску нового главы правления

Укрзализныця заплатит более 800 тыс. грн за услуги по поиску нового главы правления

Победитель тендера на предоставление услуг по обеспечению поиска и подбору кандидатов на должность главы правления АО "Укрзализныця" получит 837 500 грн. Соответствующая информация появилась на официальном площадке системы Prozzorro-Zakupki.ua, передает УНН.

Так, заказчиком услуг выступил филиал "Центр сервисного обеспечения" Открытого акционерного общества "Украинская железная дорога", а победителем тендера стала компания по подбору управленческого персонала ООО "Бойден Украина". Цена договора - 837 500 грн, а цена договора без учета НДС - 697 916 грн.

Контракт стороны подписали 11 февраля в 00:00. Его действие заканчивается 31 декабря 2020 года. Таким образом, к концу года исполнитель должен найти и подобрать кандидатов на должность главы правления "Укрзализныци". Услуги оплатят тремя почти равными частями после каждого из трех этапов. В чем заключаются этапы - пока неизвестно.

Исполнителя выбрали без проведения аукциона, поскольку стоимость услуг не превышает порога в 1 млн грн, после которого "Центр сервисного обеспечения" как заказчик в отдельных сферах хозяйствования должен проводить открытые торги по меньшей мере двумя участниками.

Отметим, что общество с ограниченной ответственность "Бойден Украина" было основано 11 ноября 2016 года Долгих Александром Владимировичем. Согласно информации из сервиса Опендатабот, Долгих есть и учредителем, и владельцем агентства трудоустройства.