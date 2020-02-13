Укрзализныця заплатит более 800 тыс. грн за услуги по поиску нового главы правления

Победитель тендера на предоставление услуг по обеспечению поиска и подбору кандидатов на должность главы правления АО "Укрзализныця" получит 837 500 грн. Соответствующая информация появилась на официальном площадке системы Prozzorro-Zakupki.ua, передает УНН.



Так, заказчиком услуг выступил филиал "Центр сервисного обеспечения" Открытого акционерного общества "Украинская железная дорога", а победителем тендера стала компания по подбору управленческого персонала ООО "Бойден Украина". Цена договора - 837 500 грн, а цена договора без учета НДС - 697 916 грн.



Контракт стороны подписали 11 февраля в 00:00. Его действие заканчивается 31 декабря 2020 года. Таким образом, к концу года исполнитель должен найти и подобрать кандидатов на должность главы правления "Укрзализныци". Услуги оплатят тремя почти равными частями после каждого из трех этапов. В чем заключаются этапы - пока неизвестно.



Исполнителя выбрали без проведения аукциона, поскольку стоимость услуг не превышает порога в 1 млн грн, после которого "Центр сервисного обеспечения" как заказчик в отдельных сферах хозяйствования должен проводить открытые торги по меньшей мере двумя участниками.



Отметим, что общество с ограниченной ответственность "Бойден Украина" было основано 11 ноября 2016 года Долгих Александром Владимировичем. Согласно информации из сервиса Опендатабот, Долгих есть и учредителем, и владельцем агентства трудоустройства.

