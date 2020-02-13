Почему для игры на реальные деньги стоит выбрать рум Покер Старс?

Любой игрок может начать игру на PokerStars на деньги прямо сейчас. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

Зайти на официальную страницу комнаты и пройти регистрацию;

Скачать игровой клиент на этом же сайте для телефона или компьютера;

Открыть программу, ввести логин и пароль и начать игру в руме.

Отметим, что для игроков из России Старсы запустили уникальный клиент — PokerStars Sochi. С ним вы сможете обойти блокировку основного софта и начать игру без проблем.

В этом материале мы расскажем про некоторые нюансы игры на площадке PokerStars — за несколько минут вы узнаете, почему играть на деньги в руме выгодно и интересно.

Транзакции

Конечно же, если вы играете на деньги, вам придется не раз совершать переводы в комнате. И важно знать, что у вас будет возможность пополнять счет и выводить деньги удобными способами с минимальными комиссиями.

На Покер Старс доступны следующие системы для совершения транзакций:

Visa/MasterCard;

Skrill;

Neteller;

EcoPayz;

WebMoney;

Yandex.Money;

Qiwi;

Банковские переводы.

За пополнение счета вам не нужно будет платить комиссий. А за вывод призовых есть небольшие издержки — от 2 до 4% в зависимости от выбранной системы (при переводе вы сразу узнаете о комиссии).

Поощрение за первый депозит

Также в руме выгодно начинать игру из-за подарков для начинающих игроков. Вы можете получить до 600 долларов на счет бесплатно за счет первого бонуса. Как работает акция?

Вы делаете взнос на сумму от 10 до 600 долларов — от размера депозита будет зависеть и размер поощрения;

Теперь вы можете удвоить свой взнос. Для этого нужно будет отыгрывать рейк за столами рума — делайте ставки, покупайте инвайты за реальные деньги;

После того, как вы заработаете нужное количество поинтов — удвоение депозита придет вам на счет. Отметим, что на это выделяется всего 60 дней.

Качество софта

Зарабатывать в руме удобно и потому, что разработчики рума создали отличные приложения для игры. В 2019 году вы можете скачать:

Клиент для игры с мобильных для Андроид, Айфон и Айпад;

Клиент для игры с компьютеров на Windows и Mac.

У программ есть ряд преимуществ, о которых хочется сказать:

Вы можете быстро совершать переводы через клиент. В меню «Касса» выбирайте способ транзакции, сумму и номер счета или карты. Программа запомнит введенные данные и вы сможете пополнять счет в два клика;

Быстрый поиск столов. Чтобы найти нужную игру, вам потребуется воспользоваться фильтрами. В главном меню можно выбрать разновидности турниров или отрегулировать список столов по разным показателям: размеры призовых, количество участников, вид покера;

При желании вы можете изменить аватар, цвет колоды или стола — выбирайте приятное оформление, чтобы получать больше удовольствия от игры;

Язык. Играть через софт на русском языке будет удобно новичкам. А англоязычная версия подойдет продвинутым пользователям — с ней можно использовать утилиты для сбора статистики.

Для игры через любую программу вам следует использовать один аккаунт — мультиаккаунтинг на Покер Старс запрещен.

Заходите на официальный сайт комнаты, что начать игру на PokerStars на деньги — миллионы минут удовольствия принесут вам миллионы долларов!