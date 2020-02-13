Почему для игры на реальные деньги стоит выбрать рум Покер Старс?

Почему для игры на реальные деньги стоит выбрать рум Покер Старс?

Любой игрок может начать игру на PokerStars на деньги прямо сейчас. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

  • Зайти на официальную страницу комнаты и пройти регистрацию;

  • Скачать игровой клиент на этом же сайте для телефона или компьютера;

  • Открыть программу, ввести логин и пароль и начать игру в руме.

Отметим, что для игроков из России Старсы запустили уникальный клиент — PokerStars Sochi. С ним вы сможете обойти блокировку основного софта и начать игру без проблем.

В этом материале мы расскажем про некоторые нюансы игры на площадке PokerStars — за несколько минут вы узнаете, почему играть на деньги в руме выгодно и интересно.

Транзакции

Конечно же, если вы играете на деньги, вам придется не раз совершать переводы в комнате. И важно знать, что у вас будет возможность пополнять счет и выводить деньги удобными способами с минимальными комиссиями.

На Покер Старс доступны следующие системы для совершения транзакций:

  • Visa/MasterCard;

  • Skrill;

  • Neteller;

  • EcoPayz;

  • WebMoney;

  • Yandex.Money;

  • Qiwi;

  • Банковские переводы.

За пополнение счета вам не нужно будет платить комиссий. А за вывод призовых есть небольшие издержки — от 2 до 4% в зависимости от выбранной системы (при переводе вы сразу узнаете о комиссии).

Поощрение за первый депозит


Также в руме выгодно начинать игру из-за подарков для начинающих игроков. Вы можете получить до 600 долларов на счет бесплатно за счет первого бонуса. Как работает акция?

  • Вы делаете взнос на сумму от 10 до 600 долларов — от размера депозита будет зависеть и размер поощрения;

  • Теперь вы можете удвоить свой взнос. Для этого нужно будет отыгрывать рейк за столами рума — делайте ставки, покупайте инвайты за реальные деньги;

  • После того, как вы заработаете нужное количество поинтов — удвоение депозита придет вам на счет. Отметим, что на это выделяется всего 60 дней.

Качество софта


Зарабатывать в руме удобно и потому, что разработчики рума создали отличные приложения для игры. В 2019 году вы можете скачать:

  • Клиент для игры с мобильных для Андроид, Айфон и Айпад;

  • Клиент для игры с компьютеров на Windows и Mac.

У программ есть ряд преимуществ, о которых хочется сказать:

  • Вы можете быстро совершать переводы через клиент. В меню «Касса» выбирайте способ транзакции, сумму и номер счета или карты. Программа запомнит введенные данные и вы сможете пополнять счет в два клика;

  • Быстрый поиск столов. Чтобы найти нужную игру, вам потребуется воспользоваться фильтрами. В главном меню можно выбрать разновидности турниров или отрегулировать список столов по разным показателям: размеры призовых, количество участников, вид покера;

  • При желании вы можете изменить аватар, цвет колоды или стола — выбирайте приятное оформление, чтобы получать больше удовольствия от игры;

  • Язык. Играть через софт на русском языке будет удобно новичкам. А англоязычная версия подойдет продвинутым пользователям — с ней можно использовать утилиты для сбора статистики.

Для игры через любую программу вам следует использовать один аккаунт — мультиаккаунтинг на Покер Старс запрещен.

Заходите на официальный сайт комнаты, что начать игру на PokerStars на деньги — миллионы минут удовольствия принесут вам миллионы долларов!