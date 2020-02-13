Почему для игры на реальные деньги стоит выбрать рум Покер Старс?
Любой игрок может начать игру на PokerStars на деньги прямо сейчас. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:
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Зайти на официальную страницу комнаты и пройти регистрацию;
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Скачать игровой клиент на этом же сайте для телефона или компьютера;
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Открыть программу, ввести логин и пароль и начать игру в руме.
Отметим, что для игроков из России Старсы запустили уникальный клиент — PokerStars Sochi. С ним вы сможете обойти блокировку основного софта и начать игру без проблем.
В этом материале мы расскажем про некоторые нюансы игры на площадке PokerStars — за несколько минут вы узнаете, почему играть на деньги в руме выгодно и интересно.
Транзакции
Конечно же, если вы играете на деньги, вам придется не раз совершать переводы в комнате. И важно знать, что у вас будет возможность пополнять счет и выводить деньги удобными способами с минимальными комиссиями.
На Покер Старс доступны следующие системы для совершения транзакций:
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Visa/MasterCard;
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Skrill;
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Neteller;
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EcoPayz;
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WebMoney;
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Yandex.Money;
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Qiwi;
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Банковские переводы.
За пополнение счета вам не нужно будет платить комиссий. А за вывод призовых есть небольшие издержки — от 2 до 4% в зависимости от выбранной системы (при переводе вы сразу узнаете о комиссии).
Поощрение за первый депозит
Также в руме выгодно начинать игру из-за подарков для начинающих игроков. Вы можете получить до 600 долларов на счет бесплатно за счет первого бонуса. Как работает акция?
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Вы делаете взнос на сумму от 10 до 600 долларов — от размера депозита будет зависеть и размер поощрения;
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Теперь вы можете удвоить свой взнос. Для этого нужно будет отыгрывать рейк за столами рума — делайте ставки, покупайте инвайты за реальные деньги;
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После того, как вы заработаете нужное количество поинтов — удвоение депозита придет вам на счет. Отметим, что на это выделяется всего 60 дней.
Качество софта
Зарабатывать в руме удобно и потому, что разработчики рума создали отличные приложения для игры. В 2019 году вы можете скачать:
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Клиент для игры с мобильных для Андроид, Айфон и Айпад;
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Клиент для игры с компьютеров на Windows и Mac.
У программ есть ряд преимуществ, о которых хочется сказать:
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Вы можете быстро совершать переводы через клиент. В меню «Касса» выбирайте способ транзакции, сумму и номер счета или карты. Программа запомнит введенные данные и вы сможете пополнять счет в два клика;
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Быстрый поиск столов. Чтобы найти нужную игру, вам потребуется воспользоваться фильтрами. В главном меню можно выбрать разновидности турниров или отрегулировать список столов по разным показателям: размеры призовых, количество участников, вид покера;
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При желании вы можете изменить аватар, цвет колоды или стола — выбирайте приятное оформление, чтобы получать больше удовольствия от игры;
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Язык. Играть через софт на русском языке будет удобно новичкам. А англоязычная версия подойдет продвинутым пользователям — с ней можно использовать утилиты для сбора статистики.
Для игры через любую программу вам следует использовать один аккаунт — мультиаккаунтинг на Покер Старс запрещен.
Заходите на официальный сайт комнаты, что начать игру на PokerStars на деньги — миллионы минут удовольствия принесут вам миллионы долларов!