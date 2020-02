Богатейший человек мира купил особняк за рекордную сумму

Самый богатый человек в мире и основатель Amazon Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) за рекордную для Лос-Анджелеса сумму. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.



Миллиардер приобрел поместье Warner Estate за 165 миллионов долларов (почти 11 миллиардов рублей). Ранее им владел медиамагнат Дэвид Геффен. На участке площадью в девять акров (3,6 гектара) расположено несколько домов. Также на участке разбиты сады, есть бассейн, поле для гольфа и теннисный корт.



Поместье было построено в 1930-х годах для Джека Уорнера — одного из братьев-основателей студии Warner Bros. в Голливуде. Дэвид Геффен купил эту недвижимость за 47,5 миллиона долларов (3 миллиарда рублей) в 1990 году, что на тот момент было рекордной сделкой для Лос-Анджелеса. Джефф Безос побил этот рекорд, когда стал хозяином Warner Estate.



В январе 2020 года самый дорогим домом в США назвали особняк The One, расположенный в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Дом предварительно оценили в 500 миллионов долларов (почти 32 миллиарда рублей). На вилле площадью 9,3 тысячи квадратных метров есть четыре бассейна, боулинг, собственный ночной клуб и кинотеатр IMAX. Дом состоит из нескольких секций и вмещает 20 спален. Ожидается, что в скором времени его выставят на продажу.