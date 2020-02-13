В Украине за прошлый год изъяли более 1,5 тыс. единиц огнестрельного оружия

За 2019 год в Украине у правонарушителей изъяли более 1,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, среди которого винтовки, автоматы, пистолеты и ружья. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответ на запрос.

"В Украине в течение 2019 года у правонарушителей изъято 1517 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок и карабинов боевых - 59 штук, автоматов - 55, пистолетов-пулеметов - 30, пистолетов и револьверов - 655, винтовок, ружей и карабинов - 144, самодельного оружия - 215, обрезов - 186, другого огнестрельного оружия - 173", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Нацполиции, изъято 81 гранатомет и реактивные системы, 162,2 тысячи патронов, 1934 гранат, 25 мин.

Также в течение прошлого года было изъято 2832 боеприпасов артиллерийских и к гранатометам, а также 132 устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.